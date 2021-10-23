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Sağlık Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan'dan 3. doz uyarısı
Sağlık

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan'dan 3. doz uyarısı

Türkiye'de 5 milyon kişinin henüz 3. doz aşısını yaptırmadığını belirten Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Sinovac'ta 2 dozun koruyuculuğunun azaldığını vurgulayarak 3. dozun şart olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 22:48:00 -
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan'dan 3. doz uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sistemde tanımlandığı halde henüz 3. doz aşısını yaptırmayan yaklaşık 5 milyon kişinin olduğunu açıklamasının ardından uzmanlardan da vatandaşlara 3. doz uyarısı geldi.

Sabah'ta yer alan habere göre Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "2 doz aşısını yaptıranların oranı yüzde 77'yi geçti. Bu elbette güzel bir oran ancak hâlihazırda 5 milyona yakın vatandaşımız henüz 3. doz aşısını yaptırmadı. 2 doz Sinovac aşısını olan vatandaşlarımızın yüksek koruyuculuk için bir doz daha Sinovac veya BioNTech aşısından birini olması gerekiyor. Virüsü belirti göstermeden geçiren gençler enfeksiyonu evlerine taşıyabiliyorlar. Bu durumdan da 50 yaş üstü anne ve babaları daha çok etkilenebiliyor. Özellikle kronik hastalıkları da varsa süreç daha ağır seyredebiliyor. 2 doz inaktif aşısını yaptıran vatandaşlarımızın bir an önce 3. dozlarını da yaptırmalarını öneriyoruz" dedi.

Aşıya ulaşamayan ülkeler var

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tuba Dal, "Hatırlatma dozlarını (3. doz) olanlar hastalığa ya yakalanmadı ya da yakalansa bile çok hafif atlattı. Hastanelerin yoğun bakım servisindeki hastaların yüzde 95'inden fazlası ya aşısız ya da eksik aşılılar. 3. doz olma yüzdeleri yükselince pandemi yavaş yavaş gündemimizden düşecek. Aşı olduğumuzda hem toplumumuzu hem de tüm dünyayı korumuş oluyoruz. Bazı ülkeler hâlâ aşıya ulaşamıyor. Türkiye'de ise şu anda isteyen herkes aşısını yaptırabiliyor. Artık bundan sonra bizim üzerimize düşen sağlık merkezlerine gidip aşılarımızı yaptırmak ve hastalıktan korunmak olmalı" diye konuştu.

"Bir süre sonra koruyuculuğu azalıyor"

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli ise, "Özellikle 65 yaş üstündekiler ve risk faktörü olanların çift doz inaktif aşıdan 3 ay sonra hatırlatma dozlarını yaptırmaları gerekiyor. Çünkü çift doz Sinovac'ın bir süre sonra koruyuculuğu azalıyor" ifadelerini kullandı.

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