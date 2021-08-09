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Korona Virüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Büyükleri denek olarak kullanıyoruz
Korona Virüs

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Büyükleri denek olarak kullanıyoruz

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'nın "Çocuklarda aşının uygulanması için öncelikle biz büyükleri denek olarak kullanıyoruz" ifadeleri sosyal medyada sıkça paylaşılanlar arasına girdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 00:32:00 - 2021-08-09 00:32:58

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, TRT 1'de Pelin Çift'in sunduğu programdaki sözleri sosyal medyada sıkça paylaşılanlar arasına girdi. 

Sosyal medyada dolaşan videoda Ateş Kara, Pelin Çift'in "Bir seyircimiz soruyor: Çocuklara neden aşı yapmıyoruz" sorusuna cevap verdi.

Verdiği cevapta Ateş Kara, "Çocuklarda açıkçası birincisi riskimiz çok düşük. İkincisi, çocuklarda aşının uygulanması için öncelikle biz büyükleri denek olarak kullanıyoruz. Ben çocuk doktoruyum. Büyüklerde hiçbir şey olmadığını gördükten sonra, hiçbir sorun olmadığından emin olduktan sonra, bunlar yüzde 100 netleştikten sonra, o zaman biz 'çocuklarda da az sayıda bakıp görelim ondan sonra çocuklara aşı uygulayalım.' diyoruz." ifadelerini kullandı.

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