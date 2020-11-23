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Gündem Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Böyle olursa istenen amaca ulaşılamaz
Gündem

Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Böyle olursa istenen amaca ulaşılamaz

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs pandemisinin engellenebilmesi için vatandaşların da toplu ziyaret, çay partisi gibi etkinliklerden kaçınmalarının gerektiğini tek başına idari tedbirlerle yayılmanın önüne geçilemeyeceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 22:35:00 -
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Böyle olursa istenen amaca ulaşılamaz

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs tedbirleri kapsamında, alınan tedbirleri ve bu tedbirlerin etkisini değerlendirdi.

Devletin kamusal alanlarla ilgili tedbirleri aldığını ve kural ihlalleri yapanlara yaptırımlar uygulandığını hatırlatan Özlü, "Ev içi toplantılardan da uzak durmak gerekiyor" dedi.

"Komşu ziyaretleri olursa tedbirlerden istenen amaca ulaşılamaz"

Sokağa çıkma kısıtlamalarının etki edebilmesi için ev gezmelerinin de yapılmaması gerektiğini belirten Özlü şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlamalarını by-pass edip evlerde bir araya gelirlerse doğum günü, çay partisi, akşam oturması, aynı apartman içinde komşu ziyaretleri olursa tedbirlerden istenen amaca ulaşılamaz. Burada amaç; insanların bir araya gelmesini ve bulaşı engellemek. Çarşıda pazarda bir araya gelmeseniz de evlerde bir araya gelirseniz bulaşma devam edecektir. Madem kısıtlanıyoruz, madem zahmet çekiyoruz, sokağa çıkamıyoruz, alışverişe gidemiyoruz bari bu bedelin karşılığını alalım."

"2021 sonuna kadar bu tedbirlerle devam etmemiz gerekiyo"

Dünya Sağlık Örgütü'nün 3. dalganın daha kötü gelebileceği açıklamalarıyla ilgili, "Onun için gevşememek lazım. 10-15 gün içinde bir düşme göreceğiz diye umuyoruz. Ama hemen bırakmamak lazım, mücadele devam ediyor. 2021 sonuna kadar bu tedbirlerle devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

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Yorumlar

Ayhan

Amaci anlayamadık sizin cafe ve kıraathanelerle ne alıp veremediğiniz var kardeşim? 
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