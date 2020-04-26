Bilim Kurulu üyesi Levent Akın: Bir ilimizde pik yaşandı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan bazı tedbir kararlarını gevşetmeye ilişkin çalışmaların başladığını belirtti. Bu konuda çok dikkatli olduklarını da belirten Akın, "Büyük kitlelerin buluşmasına yol açabilecek gevşetmeler olmayacak" dedi.

Yazar Muharrem Sarıkaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyri ve mayıs sonunda başlaması öngörülen kademeli normalleşmeye ilişkin olarak Bilim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Levent Akın ve Prof. Dr. Alpay Azap ile konuştu.

Sarıkaya, 'Pik görüldü, eğri yatayda... Kararı mayıs sonu belirler' başlığıyla yayımlanan yazısında şunları kaydetti:

"Bir süredir sosyal yaşama yeniden dönüleceğine ilişkin tarihler veriyor...

Hatta o denli ki başta 65 yaştan AVM’lerin açılma zamanına kadar tam zaman belirtiyor.

Bunlar ne denli gerçekçi?

Toplumunu, umutlandıran bu sözlerinin uygulamaya geçme şansı ne?

Baştan belirteyim, bunların hepsinin olabilmesi için önce Bilim Kurulu bünyesinde oluşturulan ve bir alt komisyon gibi çalışan Halk Sağlığı Kurulu’nun karar vermesi gerekiyor.

Hükümet de bugüne kadar bu kurulların aldığı kararlardan hiç geri adım atmamış bulunuyor.

Halk sağlığı hekimlerinin oluşturduğu alt kurulun dün de toplantısı vardı.

Kurulda ne dün ne de daha önce 65 yaş ve AVM’lere ilişkin alınmış ve belirlenmiş bir tarih var.

Serbesti için bir tarih yok

Bilim Kurulu’nun oluşumundan bu yana bünyesinde yer alan ve uygulamaya konulan birçok kararın alınma sürecinde de içinde bulunan halk sağlığı hekimi, Prof. Dr. Levent Akın’a dün bir daha sordum...

'Bu yönde bir görüşümüz yok' diye söze girip ekledi:

'Mayıs sonuna kadar biraz sabır... Şu aşamada tek uğraşımız ramazanın sağlıklı geçirilmesi için alınacak ek tedbirler ve uyarılar. Ramazanı bir sağlıklı geçirelim, mayıs sonundaki durumu bir görelim, diğerlerine ancak o tarihte gelebiliriz...'

Prof. Dr. Akın, 'Kapatmamız kolaydı, ama şimdi gevşetip açmamız bize daha zor yükümlülük getiriyor' dedi, başta İskandinav ve Japonya örnekleri olmak üzere diğer ülke davranışlarına baktıklarını, sonrasındaki gelişmeleri izlediklerini söyledi.

Toplam vaka sayısında eğrinin düzleşmeye başladığını ancak vaka sayısında düşmenin şu aşamada söz konusu olmadığının da altını çizdi.

Belki bazı küçük işletmeler açılır

Şehirlerarası seyahat, 65 yaş üstüne sokak ve AVM’lere giriş yasağı ile ilgili gevşetmeye ilişkin çalışmaların başladığını da belirtti.

Ancak bu konuda çok dikkatli olduklarını da belirtip, 'Büyük kitlelerin buluşmasına yol açabilecek gevşetmeler olmayacak' dedi.

Örnek vermesini istediğimde de sıraladı:

'Belki sosyal mesafeyi sağlayabilecek küçük ölçekli restoranlar, gömlek veya pantolon mağazaları, belki erkek berberleri gibi bazı küçük ticarethaneler olabilir... Ama kesinlikle kuaför tarzı yerler söz konusu olamaz. Yayılma hızı iyice düşmeden de zaten bunların olması yeni bir zıplama yaratır. Önlemler iyi gidiyor, yeniden zıplama yaptırmamalı...'

İstanbul'da pik yakalanmış gibi

İstanbul’da yayılımın kontrol altına girdiğini, bunda 65 üstü ve 20 altı yaşa sokağa çıkma yasağının büyük katkısı olduğunu belirtip devam etti:

'Onların sayesinde bu iyileşmeye ulaşıldı, özellikle 65 yaş üstünün bunda katkısı büyük. Eğer ölüm sayısında Türkiye ciddi bir düşüklük içindeyse bunun nedeni 65 yaşın kurallara ciddi uyumu... Çünkü 65 yaş kararı sonrası bir hafta 10 gün içinde ölüm vakalarında bir haftada ciddi düşme oldu.'

Bu gruplarda yapılacak bir gevşemenin yaratacağı yükselmenin yeniden büyük bir yaraya yol açacağına da vurgu yapıp ekledi:

'Diğer illerimiz için aynı şeyi söylememiz biraz zor ama İstanbul’da gerileme başladı. Anadolu’da bazı illerimizin aksine bir durum var. 81 ilin halk sağlığı başkanı ile toplantı yapıyoruz. Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Emine Alp Meşe'nin ikna edici konuşmaları çok katkı verdi, kendisi aynı zamanda enfeksiyon ve mikrobiyoloji uzmanı olunca daha da etkili oluyor...'

Prof. Dr. Akın, ramazan ayında insanların toplu teravih için sitelerinde veya apartmanlarının uygun alanlarında buluşmamasını, hatta evlerde aynı tespih ve seccadenin dahi kullanılmamasını tavsiye etti.

Bu aşamada kedi ve hayvanat bahçesindeki kaplanın hastalığa yakalanmasından yola çıkarak, 'Hayvandan da insana tekrar geçer mi?' diye sordum.

'Sanmıyorum, insandan hayvana geçtiği oralarda tespit edildi, tersi veri yok' yanıtını aldım.

O nedenle bir aya kalmadan AVM’lerin açılacağı, 65 yaş üstüne sokağın tekrar serbest bırakılacağı gibi iddiayı dile getirenlere katılmıyor.

Bütün bunlara karar verilmek için de Mayıs sonundaki tabloyu görmelerinin gerektiğine vurgu yapıyor.

Ben de derim ki siz Prof. Dr. Akın’ın sözlerine inanın.