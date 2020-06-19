Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara'dan koronavirüs sözleri! Tarih vererek ilk kez paylaştı

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüsle mücadelede önümüzdeki süreçte yaşanabilecek yeni bir vaka artışıyla ilgili uyarılarda bulundu. Kara, "Virüsün doğası gereği Kasım-Aralık ayında vakalarda bir miktar artış olabilir" yorumunu yaptı.

Haziran başında atılan normalleşme adımları sonrasında yeniden artışa geçen koronavirüs vaka sayılarıyla ilgili NTV canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, kasım-aralık aylarında yaşanabilecek yeni vaka artışına karşı uyardı.

Kara, "Virüsün doğası gereği sanki sonbahar-kış aylarında bir artış söz konusu olabilir. Ancak bunun tam olarak belirlenmesi için virüsün Haziran'ın kalan günleri ve Temmuz ayındaki seyrini görmemiz gerek. Bu seyri sadece ülkemiz için söylemiyorum tüm dünya açısından izlenmesi gereken bir durum. Bugünkü edindiğimiz izlenim sanki Kasım-Aralık ayında bir miktar artış olabilir" ifadelerini kullandı.

Kara ayrıca, "Bana fikrimi sorarsanız kişisel olarak Kasım-Aralık ayında mevsimsel grip gibi geçeceğini düşünüyorum" dedi.