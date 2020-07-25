Bilim Kurulu üyeleri Özbekistan’da çalışmalara başladı

TAŞKENT (AA) - Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, Kovid-19’la mücadeleye destek amacıyla geldikleri Özbekistan’da çalışmalarına başladı.

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in talimatı üzerine Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Recep Öztürk, Prof. Dr. Levent Akın ve Prof. Dr. Hatice Rahmet Güner Özbekistan Koronavirüsle Mücadele Merkezi’ni ziyaret ederek görüşmelerde bulundu.

Türk doktorlar daha sonra Özbekistan Sağlık Bakanı Alişer Şadmanov bir araya gelerek salgına karşı alınan önlemler ve tedavi yöntemleri ile taraflar arasındaki iş birliğinin durumu ve perspektiflerine ilişkin görüşmelerde bulundu.

Taraflar ayrıca farklı yaşlardaki hastalarda koronavirüs enfeksiyonunun belirtileri, tanı yöntemleri, tedavi protokolleri, iyileşen hastaların takibi ve diğer konularda fikir alış verişinde bulundu. Bilim Kurulu üyeleri Özbekistan’da Kovid-19’la mücadele çalışmaları, sağlık çalışanlarının desteklenmesi, hastaların devlet tarafından tedavi edilmesi gibi konularda bilgilendirildi.

Ülkedeki incelemeleri kapsamında Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastaneleri gözden geçirecek, hastaların tedavi yöntem ve raporları ile ülkede salgının yayılmasına ilişkin durumu inceleyecek olan Türk doktorlar, ülkenin çeşitli hastanelerinde tedavi edilen ve durumu ağır olan hastaların tedavisinde ilişkin video konferans yoluyla istişarelerde bulunacak.

Açıklamaya göre, Özbek tarafı bu görüşmelerde Türkiye’nin Kovid-19’la mücadeledeki deneyimlerini Özbekistan’da uygulama imkanlarını da ele alacak.

Bilim Kurulu üyeleri 30 Temmuz'a kadar ülkedeki çalışmalarını sürdürecek.