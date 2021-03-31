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Gündem Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta?
Gündem

Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta?

Kabine toplantısı öncesi tavsiye kararlarının alındığı ve salgına ilişkin gelişmelerin masaya yatırıldığı toplantının tarihi merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanan Bilim Kurulu’nun tarihi belli oldu. Peki, Bilim Kurulu toplantısı başladı mı? Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2021-03-31 16:19:00 -
Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanan Bilim Kurulu Toplantısının detayları araştırılıyor. Bilim Kurulu toplantısında vaka sayılarındaki artış, aşılamadaki son durum, dünyadan mutasyon bildirimleri, virüse karşı yeni gelişmeler masaya yatırılacak. Söz konusu toplantının ne zaman, saat kaçta başlayacağı merak ediliyor.

29 Mart tarihinde yapılan Kabine Toplantısının ardından gözler Bilim Kurulu'nun tekrar toplanacağı tarihe çevrildi. Bilim Kurulu Toplantısının tarihi de belli oldu.

Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, bu akşam saat 17.00'de bir araya gelecek. Söz konusu toplantı video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması ön görülüyor.

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