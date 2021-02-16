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Gündem Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yasaklar kalkacak mı?
Gündem

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yasaklar kalkacak mı?

Kabine toplantısında sunulan tavsiye kararlarının alındığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün (Salı) gerçekleştirilecek. Toplantıda kısıtlamalar, üniversitelerde yüz yüze eğitim, vaka sayılarının konuşulması tahmin ediliyor. Peki Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yasaklar kalkacak mı? Bilim Kurulu toplantısında neler konuşulacak? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-02-16 12:49:00 -
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yasaklar kalkacak mı?

Bilim Kurulu toplantısında bilim insanları koronavirüsün seyri, alınması gereken tedbirler gibi konularda tavsiye kararlar alarak Kabine toplantısına sunuyorlar. Kabine toplantısında da Bilim kurulunun tavsiye kararları dikkate alınarak ülke genelinde koronavirüs vaka sayılarının en aza indirilmesi amacıyla bazı uygulama kararları alınıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da alınan son kararları halka açıklıyor. Peki Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta? Yasaklar kalacak mı?

YÖK Başkanı Yekta Saraç geçtiğimiz gün yaptığı açıklamasında üniversitelerin durumu ile ilgili tavsiye kararının bu hafta belli olacağını belirtmişti. Bu sebeple üniversite öğrencileri de yüz yüze eğitim için Bilim Kurulu toplantısından çıkacak kararı heyecanla beklemeye başladı.

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Covid-19 Bilim Kurulu toplantısı bu hafta 16 Şubat 2021 Salı günü gerçekleştirilecek. Bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın başkanlığında Bilim Kurulu saat 17:00’da toplanacak.

Toplantıdan sonra da Bakan Koca’nın yazılı olarak açıklama yapması bekleniyor. Üniversitelerde yüz yüze eğitim ile ilgili yeni kararların da bu toplantıda verileceği tahmin ediliyor.

Diğer yandan restoran ve kafelerin durumu, kısıtlama saatlerinde esneme, seyahat yasakları ve aşılama çalışmaları gibi daha birçok konu da toplantının gündem maddelerinden olacak.

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