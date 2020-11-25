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Gündem Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? | Koronavirüs yeni yasaklar
Gündem

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? | Koronavirüs yeni yasaklar

Bilim Kurulu yeni yasaklar | Milyonlarca kişi Bilim Kurulu Toplantısı'nın ne zaman yapılacağını merak etmeye başladı. 16 Kasım'da yapılan toplantının ardından pek çok tavsiye kararı alınmış konu Kabine Toplantısı'na taşınmıştı. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? | Bilim Kurulu yeni yasaklar | Bilim Kurulu kararları | Fahrettin Koca açıklama | Hafta içi sokağa çıkma yasağı gelir mi? | Hafta sonu tam kapama olur mu?

Yeniakit Publisher
2020-11-25 09:31:00 -
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? | Koronavirüs yeni yasaklar

Hafta sonu sokağa çıkma saatleri değişti mi? | Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde çıkan koronavirüs salgının tüm dünyaya yayılabileceğini öngören Sağlık Bakanlığı, Ocak 2020'de Bilim Kurulu'nu oluşturdu. Bilim Kurulu pandemi sürecinde ok önemli kararların alınmasında etkili oldu. Vatandaşlar Bilim Kurulu toplantısının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Bilim Kurulu yeni kararlar alındı mı? Bilim Kurulu son durum

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? | Koronavirüs yeni yasaklar

Milyonlarca kişi Bilim Toplantısı'nın bu hafta yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Bilim Kurulu Toplantısı 25 Kasım Çarşamba (bugün) saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Bakan Koca'nın 19.00-20.00 saatleri arasında basın toplantısı yapması bekleniyor.

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