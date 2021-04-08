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Yaşam Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu yeni korona kararları
Yaşam

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu yeni korona kararları

Ramazan ek tedbirler neler olacak? Koronavirüs salgınında Bilim Kurulu toplantıları son derece önemli. Vaka sayıları 50 bini aşınca vatandaşlar ek tedbirlerin uygulanıp uygulanmayacağını araştırmaya başladı. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Bilim Kurulu yeni kararlar

Yeniakit Publisher
2021-04-08 10:24:00 -
Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu yeni korona kararları

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, salgınını ilk gününden bugüne sürecin ilerleyişine yönelik önemli tedbir önerileri aldı. Son günlerde artan vaka sayıları sebebiyle vatandaşlar Bilim Kurulu’nun ne zaman toplanacağını, hangi konularda tedbir önerileri alacağını merak ediyor. Peki, yeni korona yasakları olur mu?

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu yeni korona kararları

Bilim Kurulu toplantısı 8 Nisan Perşembe günü yapılacak. Toplantıda ramazan ayı ve artan vakalar doğrultusunda hangi kararların alınabileceği konuşulacak. Toplantıda yerli aşıda yaşanan gelişmelerin de masaya yatırılması bekleniyor. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklama yapması bekleniyor.

50 yaş üstü ne zaman aşı olur? Kim ne zaman aşı olacak?
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50 yaş üstü ne zaman aşı olur? Kim ne zaman aşı olacak?

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