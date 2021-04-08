Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu yeni korona kararları
Ramazan ek tedbirler neler olacak? Koronavirüs salgınında Bilim Kurulu toplantıları son derece önemli. Vaka sayıları 50 bini aşınca vatandaşlar ek tedbirlerin uygulanıp uygulanmayacağını araştırmaya başladı. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak? Bilim Kurulu yeni kararlar
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, salgınını ilk gününden bugüne sürecin ilerleyişine yönelik önemli tedbir önerileri aldı. Son günlerde artan vaka sayıları sebebiyle vatandaşlar Bilim Kurulu’nun ne zaman toplanacağını, hangi konularda tedbir önerileri alacağını merak ediyor. Peki, yeni korona yasakları olur mu?
Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu yeni korona kararları
Bilim Kurulu toplantısı 8 Nisan Perşembe günü yapılacak. Toplantıda ramazan ayı ve artan vakalar doğrultusunda hangi kararların alınabileceği konuşulacak. Toplantıda yerli aşıda yaşanan gelişmelerin de masaya yatırılması bekleniyor. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklama yapması bekleniyor.