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Gündem

Bilim Kurulu toplandı!

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı saat 17.00'de video konferans yöntemiyle başladı. Toplantıdan sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son durumla ilgili açıklama yapacak.

Yeniakit Publisher
2020-07-01 17:34:00 -
Bilim Kurulu toplandı!

Bugün saat 17.00'de toplanan Bilim Kurulu Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesindeki son durumu masaya yatıracak.

Toplantının başlıklarından birisi de aşı çalışması. Eylül ve Ekim aylarında ikinci dalga olacak mı? Buna dair de Bilim Kurulu üyelerinin değerlendirme yapması bekleniyor.

Toplantı sona erdikten sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin coronavirüs ile mücadelesiyle ilgili gelinen son durumla ilgili ayrıntılı değerlendirmelerde bulunacak.

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