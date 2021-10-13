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Sağlık Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan kritik açıklamalar
Sağlık

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan kritik açıklamalar

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakaların yüzde 40'nın 23 yaş altını oluşturduğunu ve aşı nedeniyle kısıtlama olmayacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 23:08:00 -
Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan kritik açıklamalar

Bilim Kurulu sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Turkovac aşısındaki son durumla ilgili bilgi verdi.

Bakan Koca tarafından yapılan açıklama şöyle:

Aziz Vatandaşlarım, Bilim Kurulumuz bugün salgının seyri, gençler üzerindeki ektisi, aşı programımız ve yerli aşımız Turkovac’ın güncel durumunu değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Son günlerde vaka sayılarında bir sıçrama yaşanmamasına rağmen her yeni gün küçük artışlarla salgın tehdidini devam ettirmektedir. Bu gidişat sadece yeni vaka sayılarına değil kayıplarımıza da yansımaktadır. Özellikle aşı olmamış ya da aşısı tamamlanmamış nüfusta vaka sayıları artış göstermekte ve bu durumdaki vatandaşlarımız hastanede tedavi görmeye ve yoğun bakıma ihtiyaç duymaktadır. Ek hastalığı olan büyüklerimiz de ağır şekilde etkilenmeye devam etmektedir.

'Aktif vakalarımızın yaklaşık yüzde 40'ı 23 yaş altı vatandaşlardan oluşuyor'

Okullarda hareketliliğin başlaması ile birlikte vakaların yaş ortalaması düşmeye başlamıştı. Üniversitelerimiz de birer birer açılmaya başladılar ve bu hareketlilik de bir artışa neden olabilecek. Üniversiteli kardeşlerimizi eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmek ve sevdiklerine virüs taşımamak için hızla ve topluca aşı olmaya davet ediyorum. Unutmayalım ki, şu an aktif vakalarımızın yaklaşık %40’ı 23 yaş altı vatandaşlarımızdan oluşmaktadır.

Aşı programımızda da bir miktar yavaşlama hissedilir hale geldi. Aşıların etkililiği ve hastaneye yatışları azalttığı tartışmasız bir gerçek olarak önümüzde durmaktadır. Aşı olarak toplum bağışıklığını elde etmeli ve salgının seyrine dur demeliyiz. Yakında yaşanmaya başlayan hareketlilik sebebiyle özellikle üniversite öğrencilerimizi acilen aşı olmaya ve aşılarını tamamlamaya davet ediyorum.

Kıymetli Vatandaşlarım, Ülkemiz için son derece önemli bir gelişme de kendi aşımızı geliştirmiş olmamızdır. Kendi aşımız kendi gücümüzdür. Turkovac aşımızın diğer aşılar üzerine hatırlatma dozu olarak uygulandığı bir faz 3 çalışması devam etmektedir. Bu çalışma tamamlandığında acil kullanım için onaylanabilecek ve yaygın kullanım için seri üretime geçilerek kendi aşımız devreye girecektir.

Kendi aşımızın kullanılması için iki doz aşısını olmuş sağlıklı kişilerin Turkovac aşı hatırlatma dozu uygulaması çalışmasına katılmasına ihtiyaç var. Kendi aşımızın ortaya çıkmasında ben de varım diyen tüm gönüllülerimizi çalışmaya katılmaya davet ediyorum. Kendi gücümüzü ele almazsak dışa bağımlı kalacağımız gerçeğini akıllarımızdan çıkarmayalım. Aşımıza sahip çıkarak bir an önce devreye girmesini temin edelim. Yerli aşımızı ürettiğimizde ihtiyaç sahiplerine aşı ulaştıracak bir ülke olacağız. Aksi halde ise aşıya ihtiyaç duyan ülke olarak kalacağız. Yerli aşımıza destek verin.

Aziz Vatandaşlarım, Artık kısıtlama yok, çünkü aşı var. Ancak, aşı olarak bağışıklık sağlayabilirsek ek tedbirlere gerek kalmayacak. Topluca aşı olmadan bu mümkün değil. Aşı olan vatandaşlarımız kendileri aşı olsalar dahi tedbirlere uyarak virüsün yayılımını kısıtlayabilir. Tedbirlere uyma sorumluluğuna tüm aşı olmuş vatandaşlarımızı davet ediyorum. Çok daha büyük bir sorumluluk olan aşı olmayı halen ertelemiş olanlar varsa onların da ellerini çabuk tutmalarını rica ediyorum. Hepinizi, sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

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