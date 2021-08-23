Bilim Kurulu eski üyesi sorumluluğu üzerine almadı, AK Parti iktidarına yıktı: Sorumluğu taşıyan hükümettir

Koronavirüs Bilim Kurulu eski üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, hükümetin, Covid-19 salgınında hastalığın yönetimi konusunda Bilim Kurulu’nun görüşlerini dikkate aldığını ancak kendi doğru bildiğini yaptığını söyledi.

Sorumluluğu tamamen hükümete yıktı

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'ün sorularını yanıtlayan Azap, “Elbette bilim kurulları hükümetlere hizmet veriyor ama asıl kararları alan ve onun sorumluğunu taşıyan hükümettir” dedi.

Azap şu ifadeleri kullandı:

“Bilim Kurulu'nun görüşleri dikkate alındı ama...”

“Olması gereken bu. Ama Türkiye'de şöyle bir algı oldu; “Okulun ne zaman açılacağına, AVM'lerin ne zaman açılıp kapanacağına varıncaya kadar her konuda Bilim Kurulu karar veriyor.” Doğal olarak bu böyle olmuyor. Yeni bir hastalıkla karşı karşıyayız ve sürekli bilgiler değişiyor. Bilgilerin net olmadığı alanlar var. Bilim insanları arasında da bilim kurullarında da bilgi farklılığı var. O yüzden Bilim Kurulu'nda da kararlar oy birliğiyle alınmıyordu. Hastalık yönetimi, hastanın yönetimi ve pandeminin toplumda yönetimi var. Hasta yönetimi ve hastalığın yönetimi konularında Bilim Kurulu'nun görüşleri dikkate alındı. Ama toplumda pandemi yönetimine gelince elbette ki hükümet, görüşleri almakla beraber kendi doğru bildiğini yaptı.”