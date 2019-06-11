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Bilim insanlarını harekete geçiren olay! Düğünlerde şempanze eti yiyorlar

İngiltere’de bazı zenginlerin, ülkeye Batı Afrika’dan kaçak olarak sokulan şempanze eti yediği ileri sürülürken, bilim insanları ciddi bir salgının başlayabileceği uyarısında bulundu.

11 Haziran 2019 Salı 14:09
Bilim insanlarını harekete geçiren olay! Düğünlerde şempanze eti yiyorlar

İngiltere'de bazı zenginlerin düğünlerde ülkeye Batı Afrika'dan kaçak olarak sokulan şempanze eti yediği öne sürüldü. Bilim insanları bu hayvanların sağlıksız koşullarda kesilmesi ve genetik olarak insanlara çok yakın olması nedeniyle ciddi bir salgının baş gösterebileceği uyarısında bulundu.

Bazı dükkanlarda kaçak şempanze eti satılıyor ve bu etler zenginlerin düğünlerinde tüketiliyor. Bilim insanları gümrüklerde etlere DNA testi yapılması çağrısında bulundu.

'Et kaçakçılığı çok yaygın'

Gazeteye konuşan East Anglia Üniversitesi'nden primat uzmanı Dr. Ben Garrod, birkaç hafta önce bir havalimanında Batı Afrika'dan ABD'ye giden bir uçakta çok miktarda şempanze eti ele geçirildiğini söyledi.

Garrod, "İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde şempanze eti kaçakçılığı çok yaygın. Genelde düğün ve vaftiz törenlerinde servis etmek için satın alınıyor" dedi ve genetik olarak insanlara çok yakın olması nedeniyle ciddi bir salgının baş gösterebileceği uyarısında bulundu.

'Yeni büyük salgın başlayabilir'

1960'larda şempanzelerin alet kullanabildiğini keşfeden bilim insanı olan ve sonrasında primatların korunmasına yönelik çalışmalar yürüten bir enstitü kuran Dr. Jane Goodall da "yeni büyük salgının" şempanze etlerinden başlayabileceğine dikkat çekti.

ABD'de insana geçen hastalık taşıyan kaçak şempanze etlerinin ele geçirildiğini hatırlatan Goodall, "HIV primatlardan gelmişti. Bu hayvanlarla çok benzerliğimiz olduğu için bu etlerden insanlara farklı patojen ve virüslerin geçmesi ya da bunların insanların vücudunda mutasyona uğraması riski var" dedi.

Etleri yenen bu hayvanların çoğunun nesli tükenme tehdidi altında olan şempanzeler olduğunu vurgulayan Goodall şunları söyledi:

"Interpol, hayvan kaçakçılığı konusunda çok hassas. Kaçakçılığın önlenmesi için daha aktif rol oynamaları istenebilir. Etlere DNA testi yapılmasını sağlayacak teknolojinin pahalı olması halinde, köpekler kaçak eti tespit edebilecek şekilde eğitilebilir" dedi.

İngiltere'nin batısında 2011'de bir baskında şempanze eti ele geçirilmişti.

Paris'te 270 ton kaçak şempanze eti

2010'da da kaçak etlerle ilgili ilk araştırmada sadece Paris Charles de Gaulle havalimanından 270 ton şempanze eti geçtiği belirlenmişti.

Şempanze etinin sığır ve domuz etinden beş kat kadar pahalı olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar, tütsülendiği için şempanze etinin gözle anlaşılmasının zor olduğunu, etlerin ancak hayvanların kesilmiş ellerinin de olması halinde tespit edilebildiğini söylüyor.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 14:09
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