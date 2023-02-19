Bilim insanlarından ortaya atılan ilginç öneri: Beyaz renk olabilir: Trafikte her şeyi yakın takip yapabilir

Bilim kurgu dizilerinde, filmlerinde, oyunlarında ve kitaplarındaki gelecek tasvirlerinin hepsinde otonom araçları görüyoruz. Nitekim bu tasvirler yavaştan gerçekleşmeye de başladı. Yakın gelecekte de daha fazla otonom otomobile sahip olacağımız aşikâr.

Kuzey Carolina Üniversitesinden araştırmacılar, bu olgunun iyiden iyiye gerçekleşmesinden ve gelecekte daha yaygın olacağından ötürü, sahip olduğumuz trafik ışıklarının da buna göre adapte olduğu bir öneride bulundular.

Araştırmacılar, otonom araçların yaklaşmakta olan trafik akışını akıllıca yönettiğini gösteren sürücülere sinyal verecek ek bir beyaz trafik ışığı öneriyorlar. Önerinin arkasındaki düşünce, hem trafik sıkışıklığı seviyelerinin hem de genel yakıt tüketiminin azaltılması.

Otonom arabaların ve kamyonların beyaz trafik ışığına biz insanlar gibi ‘bakmasına' gerek kalmayacak çünkü onunla kablosuz olarak iletişim kuracaklar. Bununla birlikte, insan sürücülere ve yolculara, kavşaktan geçen sürücüsüz araçları takip etmeleri gerektiğine dair bir işaret görevi de görecek.

Araştırmacıların önerisi şöyle çalışacak: Otonom araçlar belirli bir mesafe içinde birbirleriyle ve kavşaklardaki trafik ışıklarıyla iletişim halinde olacak. Bu, trafik akışının daha verimli ve akıllı bir şekilde koordine edilmesini sağlayacak.

Örneğin otonom araçların bağlandığı bu beyaz trafik ışığı, üzerinde daha fazla araç bulunan birleşen yollara öncelik vererek ve optimum hızlar konusunda önerilerde bulunacak. webtekno'ya göre: Şeritteki herhangi bir insan sürücüye, beyaz ışık aracılığıyla önlerindeki aracı takip etmeleri bildirilecek: Durursa dur, devam ederse devam et komutu verilecek. Bir kavşaktaki otonom araç sayısı belirli bir eşiğin altına düştüğünde, trafik ışıkları normal kırmızı, sarı ve yeşile geri dönecek.