Bilim insanlarından DSÖ'ye uyarı mektubu: Önemsenmiyor ama risk teşkil ediyor

32 ülkeden 239 bilim insanı, Dünya Sağlık Örgütü'ne, koronavirüsün hava yoluyla geçebildiği ve bu konunun önemsenmediği ile ilgili uyarılar içeren bir mektup yazdı.

Mektupta, aerosoller olarak adlandırılan ufak damlacıkların, koronavirüs enfekte olan kişi o alanı terk etse bile havada asılı kalabildiği ve bu aerosollerin damlacıklardan daha hızlı hareket ettiği bilgilerine yer verildi.

Ayrıca bu mikro damlacıkların, enfekte olmuş bir kişinin 1–2 metre ötesinde de risk teşkil ettiği vurgulandı.