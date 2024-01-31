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Sağlık Bilim insanları yeni kanıtlar buldu! Aralıklı orucun bir faydası daha ortaya çıktı
Sağlık

Bilim insanları yeni kanıtlar buldu! Aralıklı orucun bir faydası daha ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2024-01-31 20:06:00 - 2024-01-31 20:24:15
Bilim insanları yeni kanıtlar buldu! Aralıklı orucun bir faydası daha ortaya çıktı

Yapılan bir araştırma, aralıklı orucun potansiyel olarak Alzheimer hastalığını önleyebileceğini ileri sürdü.

İngiltere’deki Cambridge Üniversitesi’nden bilim insanları, teorilerini kanıtlamak için henüz “çok erken” olduğunu vurgulayarak aralıklı orucun vücuttaki iltihaplanmayı önleyebileceğini gösteren yeni kanıtlar elde etti.

Enflamasyon, vücudun enfeksiyon veya yaralanmaya karşı verdiği doğal tepkidir. Bununla birlikte, vücudun belirgin bir neden olmaksızın iltihaplı hücre ürettiği kronik iltihaplanma, Alzheimer, Parkinson ve tip 2 diyabet gibi durumlarla ilişkilendiriliyor.

Yalnızca su tüketen kişiler incelendi

Cell Reports dergisinde yayınlanan yeni çalışma için uzmanlar, 24 saat boyunca yalnızca su tüketen yaklaşık iki düzine kişiyi inceledi.

Katılımcılar sabah 8'den önce 500 kalorilik bir kahvaltı yaptılar ve ardından 24 saat boyunca oruç tuttular. Oruç sırasında, ertesi gün 500 kalorilik kahvaltı yapmadan önce sadece su içmelerine izin verildi.

Oruç tutmadan önce, 24 saatlik sürenin sonunda ve ertesi gün kahvaltı yaptıktan sonra tekrar kan örnekleri alındı.
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Laboratuvar sonuçlarında dikkat çeken detaylar

Sonuçlar, enerji depolayan ve hücreler arasında bilgi ileten araşidonik asit adı verilen bir lipidin bir günlük hızlı artışını gösterdi. Bireyler tekrar yemek yedikten sonra araşidonik asit seviyeleri düştü.

Laboratuvar testleri, daha yüksek araşidonik asit seviyelerinin, Alzheimer ve Parkinson hastalıklarıyla büyük ölçüde bağlantılı bir inflamatuar hücre olan NLRP3 inflamatuar hücresinin aktivitesini azalttığını ortaya çıkardı.

Vücuttaki iltihabı hafifletiyor

Araştırmacılar, bu nedenle oruç tutmanın vücuttaki iltihabı hafiflettiği konusunda kanıtlar elde ettiklerini açıkladı.

Araşidonik asidin etkileri yalnızca kısa süreli olduğundan, orucun Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklara karşı koruma sağlayıp sağlamadığını söylemek için henüz çok erken. Ancak Cambridge Üniversitesi'nden Profesör Clare Bryant, “Bu, diyetimizi değiştirmenin - özellikle de oruç tutarak - bizi enflamasyondan nasıl koruduğuna dair potansiyel bir açıklama sağlıyor.” dedi.

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