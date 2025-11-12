Bilim insanları yedinci hissi keşfetti: İnsanlar artık uzaktan dokunabiliyor!

  • İSTANBUL
Kumun altındaki nesneleri hiçbir fiziksel temas olmadan hissetmek artık sadece hayal değil.

İngiltere’deki Queen Mary Üniversitesi’nde yapılan çığır açıcı araştırmaya göre, insanlarda “uzaktan dokunma” olarak tanımlanan yeni bir duyunun varlığını ortaya koydu. Bu buluş, hem insan algısını hem de robot teknolojilerini kökten değiştirebilir.

Bilim dünyası, insan bedeninin sınırlarını yeniden tanımlayacak şaşırtıcı bir keşfe imza attı. Queen Mary Üniversitesi’nden Dr. Elisabetta Versace liderliğindeki araştırma ekibi, insanların “uzaktan dokunma” yeteneğine sahip olduğunu kanıtladı. Bu yeni his, kum gibi taneli yüzeylerin altındaki nesneleri fiziksel temas olmadan algılayabilme becerisi olarak tanımlanıyor.

İlk deneylerde gönüllüler, yalnızca parmak uçlarını kullanarak kumun altına gizlenmiş nesneleri bulmaya çalıştı. Sonuçlar, katılımcıların ortalama %70,7 oranında başarı gösterdiğini ortaya koydu. Bilim insanları, bu sonucun teorik olarak mümkün olandan çok daha yüksek olduğunu ve kumun 7 santimetre altındaki nesnelerin bile hissedilebildiğini belirtti.

 

Araştırma ekibi, bu “yedinci his”in potansiyel uygulamalarının oldukça geniş olduğunu söylüyor. Arkeolojik eserlerin zarar vermeden tespit edilmesi, Mars yüzeyindeki keşiflerde kullanılabilecek gelişmiş sensörlerin geliştirilmesi gibi alanlarda devrim yaratabilir. Üstelik araştırmacılar bu insan yeteneğini robotlara da aktarmayı başardı.

LSTM algoritmasıyla eğitilen robotik sensörler, 7,1 cm’ye kadar nesneleri algılayarak insanlardan daha geniş bir menzil sundu. Queen Mary Üniversitesi’nden Zhengqi Chen, “İnsan ve robot duyularının birleşmesi, geleceğin tehlikeli veya erişilemez ortamlarda kullanılacak yeni nesil robotlarını şekillendirebilir” dedi.

Bu çığır açıcı keşif, insan algısının sandığımızdan çok daha karmaşık ve güçlü olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Yeni soru ise şu: Belki de düşündüğümüzden daha fazla “hissimiz” var, sadece henüz farkında değiliz.

