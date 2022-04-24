Bilim insanları uyardı! Pirinci pişirirken sakın bunu yapmayın

Ana yemeklerimizin en temel gıdası pirinç, tüm dünyada en çok tüketilen besinlerin başında geliyor. Son dönemlerde fiyatlardaki yükseliş nedeniyle gıda korsanları pilavın içerisine plastik vb. arsenik gibi yabancı madde karıştırarak daha düşük fiyata piyasaya sunuyor. Uzmanlar pirinç doğru bir şekilde pişirilmezse kansere ve birçok hastalığa neden olabileceğini açıkladı. Peki pirinç nasıl pişirilir? İşte cevaplar:

Dünya üzerinde milyonlarca insanın yediği pirinç pilavı büyük tehlike taşıyor. Yapılan son araştırmalar doğru pişirilmeyen pirincin yüksek seviyede arsenik taşıdığını ortaya koyuyor.

7'den 70'e hepimizin severek yediği pirinç pilavını yanlış pişirdiğimiz yönünde yapılan ciddi bir bilimsel çalışma bulunuyor. Bu çalışmaya göre pirinç yüksek seviyede arsenik içerir, bu arsenik pişirme esnasında aza iner ancak, doğru pişirilmediğinde arsenik yediğiniz konusunda uzmanlar uyarıda bulunuyor.

Yapılan araştırmaya göre pirinci nemlendirmeden pişirmek sağlığımızı ciddi ölçüde etkiliyor. Son deneylere göre yaygın bir yöntem olan pirinci tencerede suyu çekene kadar pişirmek kalp hastalıklarına, diyabete, hatta kansere neden olabilir.

Bu şekilde pişirilmeyen pirinç diyabet, kalp hastalıkları ve kanser gibi hastalıkların kapısını aralıyor.

Pirinçlerde neden arsenik var?

Tarlada yetiştirilen pirinç birçok tarım ilacına maruz kalıyor ve tarım ilacı kullanılmasındaki en büyük etken böcek ve zararlı bakterilerden korumaktır. Ancak uzmanlar böceğe zarar veren tarım ilacı sağlığımıza zarar verdiğinden bahsediyor. Arsenik kalıntıları pirinçlerin ambalajlarının üstünde çok kez rastladığımız bir gerçek haline geldi.

Pirinçte arsenik nasıl yok edilir?

Pirinci sağlıklı yemenin en doğru yolu bir gece önce suda bekletmek olacaktır. Pirinci bir gece önce nemlendirmek gerekiyor.

Pirinçteki arsenik oranını ölçen Prof. Maharg, 3 farklı deney yaptıktan sonra pirinci yanlış pişirdiğimizi öğrendi.

İlk pişirme tekniği hepimizin bildiği gibi 1 ölçek pirince 2 ölçek su şeklinde denedi. Ve bu pişirme sonucunda arseniğin büyük miktarının pirinçte kaldığını gördü.

İkinci pişirme tekniğinde, 1 ölçek pirince 5 ölçek su miktarı ile pişirmeyi denedi. Bu sefer arsenik oranının yarı yarıya azaldığını gördü.

Üçüncü pişirme tekniğini ise Maharg şöyle açıklıyor. Bu şekilde pişirilen pirinç en tehlikesiz pirinç pişirme tekniğidir ve herkes böyle pişirmelidir. Bir gece önceden pirinci suya yatırıyorsunuz, ertesi gün pirincin tamamını güzelce yıkayıp duruladıktan sonra 1 ölçek pirince 5 ölçek suda pişiriyoruz.