Bu kez İtalyanlar, Beşiktaş'ın yeni transferi ilan etti: ' Türkiye'de kahraman olacaktır'

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, Lazio’nun yıldız forveti Ciro Immobile’yi transfer etti. Daha önce Rafa Silva ve Gabriel Paulista’yı kadrosuna katan siyah-beyazlılar, hücum hattını güçlendirerek dikkatleri üzerine çekti. İtalyan meslektaşlarımız, ses getiren transferle ilgili düşüncelerini aktardı. Gazeteciler, Immobile’nin Süper Lig’de kaydetmesini bekledikleri gol sayısıyla ilgili tahminde de bulundu.

İTALYAN GAZETECİLERİN “CIRO IMMOBILE” HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ ŞÖYLE:

RUDY GALETTİ (LA TV DELLA SPORT YORUMCUSU): “TARAFTARLAR, CIRO IMMOBILE’NİN GİDİŞİ SONRASI ÇOK ÜZGÜNDÜ”

Lazio taraftarları, transfer sonrası çok üzgündü ve onu çok seviyorlardı. Immobile, Lazio'nun tarihinde sonsuza kadar kalacak bir oyuncuydu. Pek çok kişi onun gitmesinden dolayı ağladı. Taraftarlar, Ciro'nun yıllar boyunca kendileri için yaptıklarından dolayı ona teşekkür etti. Ciro Immobile için iyi bir transfer oldu. O, Beşiktaş hücumunun baş kahramanı olacak ve takımının Türkiye Ligi'nde ve Avrupa Ligi'nde liderlik etmesinde önemli bir rol oynayacak.

“IMMOBİLE, MÜKEMMEL BİR FİZİKSEL GÜCE SAHİP”

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Immobile, tam bir forvet. Ayrıca mükemmel bir fiziksel güce ve dünyada çok az kişide bulunan bir gol atma zihniyetine sahip. Hareket kabiliyeti, tüm takıma yardım edebilme becerisi ve mükemmel şutları nedeniyle uzun yıllar İtalya Milli Takımı’nın forvetiydi. Immobile, Beşiktaş'a kesinlikle faydalı olacak tüm becerilere sahip bir futbolcu.

“BAŞROL OYUNCULARDAN BİRİ OLACAK. EN AZ 20 GOL ATAR”

Ciro, çok zeki bir forvet ve her türlü oyuna uyum sağlayabiliyor. Son yıllarda değişik taktiklerle ve farklı antrenörlerle çalışmasına rağmen yine de performansını gösterdi. Bu yüzden daha ilk birkaç haftada Türkiye Süper Ligi’nin başrol oyuncularından biri haline gelebilir. Ciro’nun tüm müsabakalarda en az 20 gol atacağını düşünüyorum. Immobile'nin önümüzdeki iki yıl içinde Türk futbolunun baş kahramanı olacağına inanıyorum.

FİLİPPO RİCCİ (GAZZETTA DELLO SPORT): “CIRO IMMOBILE VE LAZİO İÇİN DEĞİŞİM ZAMANI GELMİŞTİ”

Beşiktaş ve Immobile için ilginç bir transfer olduğunu düşünüyorum. Lazio taraftarları, elbette Immobile'nin gidişine üzülüyor ama bence değişim zamanının geldiğini onlar da anladı. Değişim zamanı derken hem Immobile’yi hem de Lazio'yu kastediyorum. Bence bu transfer; Immobile'nin yeni bir meydan okuması, Lazio'nun yeni bir forvet ve yeni bir kahraman bulması için doğru zamanda gerçekleşti. Taraftarlar, tabii ki onun gidişine sevinmediler ama Lazio için bunca yıldır yaptıklarından dolayı ona teşekkür ettiler ve iyi dileklerini ilettiler.

“ÇOK TEKNİK BİR FORVET. BEŞİKTAŞ’TA KAHRAMAN OLACAKTIR”

Ciro, açıkçası çok teknik bir forvet. Bu yüzden büyük bir potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Onun Beşiktaş’ta iyi iş çıkarabileceğine inanıyorum. Bir forvet olarak yeteneği, tekniği ve her zaman çok sayıda gol atmış olması bence nasıl bir oyun sergileyeceğini gösteren önemli unsurlardan. Yıllar önce yurtdışında İspanya ve Almanya Liglerinde de oynadı ama başarılı olamadı. Immobile, İtalya’da çok sayıda maça çıksa da gol anlamında 2 yıl önceki performansından biraz geride. Bakalım Türkiye'de ne yapacak? Ciro; daha olgun, daha tecrübeli ve farklı bir oyuncu. Bu yüzden Türkiye Ligi’ne iyi uyum sağlayabileceğini düşünüyorum. Immobile'nin Türkiye Ligi’nde 20 civarında gol atmasını bekliyorum. Ciro’nun Beşiktaş’ta bir kahraman olmak için iyi işler başaracağına inanıyorum.