Bilim insanları sonunda keşfetti! Herkesin ortak kaderi mi? Stres neden saçlarımızın beyazlamasına yol açar?

Bilim insanları, stresin saçların beyazlamasına neden olan biyolojik süreçleri açıkladı. Araştırmalara göre, stresin tetiklediği sinir sistemi tepkileri, melanin üretiminden sorumlu kök hücrelerin zarar görmesine yol açıyor. İşte detaylar...

Fareler üzerinde yapılan deneylerde, yoğun stres sonrasında cilt ve saç rengini kontrol eden kök hücreler hasar gördü. Şans eseri bir bulgu olarak, koyu tüylü fareler birkaç hafta içinde tamamen beyaza döndü.

EBEVEYNLERİMİZE GÖRE DEĞERLENDİRMELİYİZ... Herkesin ortak kaderi mi?

Erkekler ve kadınlar 30'lu yaşlarından sonra saçlarında beyazlama görmeye başlayabilir. Ebeveynlerin saç rengi değişiminin zamanlaması ne zaman olduğuna dair ipuçlarının çoğunu verir. Genelde ebeveynlerimiz genç yaşta saç beyazlaması yaşadıysa bizim de yaşamamız olasıdır.

BİLİM İNSANLARI NET BİR CEVAP BULAMADI

Çoğunlukla doğal yaşlanma sürecine ve genlere bağlı olsa da stres de rol oynayabilir. Ancak bilim insanları stresin kafamızdaki kılları nasıl etkilediğini tam olarak açıklayamıyor.

Sao Paulo ve Harvard Üniversitelerinden Nature dergisinde yayınlanan çalışmanın arkasındaki araştırmacılar , etkilerin melanin üreten ve saç ve cilt renginden sorumlu olan melanosit kök hücreleriyle bağlantılı olduğuna inanıyordu.

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DENEYİN ÜZERİNE HARVARD KESİN AÇIKLAMADA BULUNDU

Fareler üzerinde deneyler yaparken durumun böyle olduğuna dair kanıtlara rastladılar.

Harvard Üniversitesi'nden araştırma yazarı Prof Ya-Cieh Hsu, "Artık cildinizde ve saçınızda meydana gelen bu spesifik değişimden ve bunun nasıl çalıştığından stresin sorumlu olduğunu kesin olarak biliyoruz" diyor.

HASAR KALICI

Farelerdeki ağrı, adrenalin ve kortizol salınımını tetikleyerek kalplerinin daha hızlı atmasına ve kan basıncının yükselmesine neden olarak sinir sistemini etkileyerek akut strese neden oldu. Bu süreç daha sonra saç köklerinde melanin üreten kök hücrelerin tükenmesini hızlandırdı.

Prof Hsu, "Stresin vücut için kötü olmasını bekliyordum" dedi. "Fakat stresin zararlı etkisi hayal ettiğimin ötesindeydi. Sadece birkaç gün sonra pigment yenileyici kök hücrelerin tümü kayboldu. Onlar gittikten sonra artık pigmenti yeniden oluşturamazsınız; hasar kalıcıdır."

BAŞKA BİR ARAŞTIRMADA HASAR GÖREN DOKU ENGELLENEBİLDİ

Başka bir deneyde araştırmacılar, farelere yüksek tansiyonu tedavi eden bir anti-hipertansif vererek değişiklikleri engelleyebileceklerini buldular. Acı çeken farelerin genlerini diğer farelerle karşılaştırarak, kök hücrelerin stres nedeniyle hasar görmesine neden olan proteini belirleyebildiler.

Bu protein (CDK) baskılandığında, tedavi aynı zamanda kürk renginde bir değişikliği de önledi. Bu, bilim adamlarının CDK'yı bir ilaçla hedef alarak gri saçın başlangıcını geciktirmeye yardımcı olmaları için kapıyı açık bırakıyor.

Prof Hsu BBC'ye "Bu bulgular gri saç için bir tedavi veya tedavi değil" dedi. "Farelerde yaptığımız keşif, insanlara yönelik bir müdahale bulmak için uzun bir yolculuğun yalnızca başlangıcıdır. Ayrıca bize stresin vücudun diğer birçok bölümünü nasıl etkileyebileceğine dair bir fikir veriyor" dedi.