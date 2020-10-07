Bilim insanları otomatik maske geliştirdi

ABD merkezli Robology isimli bir teknoloji şirketi, yeni tip koronavirüs salgınına karşı otomatik bir maske geliştirdi. Yapılan açıklamada, geliştirilen 'AutoMask' isimli maskenin yemek yerken bile çıkarılmasına gerek olmadığı belirtildi.

Kumaş maskelere alternatif olarak piyasaya sürülen 'AutoMask' isimli maskenin kızılötesi sensörler sayesinde 10 santimetre yakına yaklaştırılan nesneleri algıladığı, ağız kısmını otomatik olarak açtığı ve bu sayede daha rahat bir yaşam sağladığı aktarıldı.

Ayrıca mühendisler, ağız kısmında bulunan filtrelerle birlikte koronavirüse karşı yüksek oranda koruma sağladığı bildirilen yeni maskenin filtrelerinin değiştirilebildiğini, kapak açma ve kapatma için 9 voltluk pilden güç aldığını kaydetti.