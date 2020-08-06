Bilim insanları Güneş'teki bazı esrarengiz olayları tespit etti

Bilim insanları, güneşin solar minimum evresi üzerinde gerçekleştirdikleri bir araştırma sonucu, güneşte bazı garip olayların yaşandığını tespit etti. Şu an için tam olarak belirlenemeyen ancak temelinde radyo parıltısı gibi görünen bu olayların, güneş yüzeyindeki bazı noktaların daha sıcak olmasına yol açtığı belirtildi.

Konuyla ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunan araştırmacı Juha Kallunki, gerçekleşen garip olayların tam anlamıyla tespit edilebilmesi için araştırmalara devam edeceklerini belirtti. Henüz ne olduğu belirlenemeyen olayların şu anda endişelendirecek bir boyutta olmadığı düşünülüyor.