Bilim insanları dünyanın en temiz havasına sahip bölgeyi açıkladı!

ABD Colorado Eyalet Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, yaptıkları araştırmalar sonucu Antarktika Kıtası'nı çevreleyen Güney Okyanusu'nun dünyanın en temiz havasına sahip bölge olduğunu açıkladı.

Havadaki bakterileri alt atmosferin özelliklerini çıkarmak için bir 'teşhis aracı' olarak kullandıklarını belirten ve Güney Okyanusu'nda biroaerosol bileşimini inceleyen bilim insanları, bu bölgede insan etkisiyle doğaya salınan mikroparçacıkların, diğer alanlara göre daha az olduğunu tespit etti.

ABD Ulusal Bilimler Akademisi'nin 'Proceedings of the National Academy of Sciences' isimli resmi dergisinde yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, Güney Okyanusu bölgesinin insan etkisinin en az yaşanan bölge olduğu belirtildi.