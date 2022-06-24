Bilim insanları, dünyanın en büyük bakterisini keşfetti: kirpik büyüklüğünde!

Dünyanın önde gelen saygın bilim dergilerinden Science'daki bir makaleye göre, bilim insanları, Karayip mangrov bataklıklarındaki yapraklarda kabaca 1 santimetrelik dev bakteri türü keşfetti. Başlangıçta ince beyaz iplikçikleri toplayan bilim insanları, çıplak gözle görülebilen yeni bir bakteri türü keşfettiklerini bile bilmiyordu. Ancak laboratuvarda yapılan analizler, bitki veya hayvan hücrelerinin temel özelliklerine sahip olmadıklarını gösterdi ve bir genetik analiz kısa sürede gerçek doğalarını ortaya çıkardı. Kükürtle beslenen ve büyüyen diğer bakterilerle akrabaydı ama aynısı değildi.

Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarından Jean-Marie Volland, yeni bulgunun bugüne kadar bilinen en büyük bakteri olduğunu ileri sürdü. Araştırmacı, “Bu bakteriler çoğu bakteriden yaklaşık 50 kat daha büyüktür. Karşılaştırma olarak, biz insanların Everest Dağı kadar uzun olabilecek başka bir insanla karşılaşmamızla eşdeğer." dedi.

MİKROSKOBİK CANLI DENİLEMEZ

Araştırma ekibinin Thiomargarita magnifica olarak adlandırdığı 1 santimetrelik devasa bakteriler henüz laboratuvarda yetiştirilmediği için gizemini koruyor. Bu gizeme, böylesine muazzam bir boyuta ulaştıklarında sualtı ortamlarında ne gibi avantajlar elde ettikleri de dahil.

Washington Üniversitesinden Petra Anne Levin, “Bu bakterilere haklı olarak mikrop bile denilemez, çünkü mikroplar tanımları gereği mikroskobiktir” dedi. Dahası, çoğu bakteri iki özdeş hücreye bölünerek çoğalırken, bu uzun, ipliksi benzeri canlılar, küçük bir parça tomurcuklanarak çoğalıyor gibi görünüyor.

DEV BAKTERİNİN KEŞİF HİKAYESİ

Pek çok şey henüz bilinmese de canlı hakkında birkaç ipuçu ise şimdiden yakalandı... Bu canlılar, diğer bakterilerin yaptığı gibi genetik materyalin serbestçe dolaşmasına izin vermek yerine, onu sarar ve bir tür paket içinde tutar. Bu, bitkileri ve hayvanları oluşturanlar gibi daha karmaşık hücre türlerindekilere benziyor. Ancak Volland, bu durumun bu bakterilerin basit yaşam biçimleri ile daha karmaşık olanlar arasında bir tür ‘kayıp halka’ olmadığını belirtiyor. Bunun sadece ‘daha yüksek düzeyde bir karmaşıklık geliştirmiş büyüleyici bir bakteri örneği’ olduğunu söylüyor.

Bakterinin ayrıca çoğu bakteriden üç kat daha fazla gen ve her hücreye yayılmış yüz binlerce genom kopyası içerdiği bulundu.

Bilim insanları, bakterilerin nasıl bu kadar büyüyebildiğini çözemedi. Bir ihtimal, yırtıcılardan kaçmak için bu kadar büyüdükleri yönünde. Volland, “Yırtıcınızdan yüzlerce veya binlerce kat daha büyük olursanız, avcınız tarafından tüketilemezsiniz” diyor. Çalışma, Science dergisinde yayımlandı.