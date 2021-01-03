Bilim insanları arıların alet kullandığına ilk kez tanık oldu

Guelph Üniversitesi'nin aktardığına göre, Vietnam'daki bal arılarının, Asya dev eşekarısının (Vespa soror) baskınlarını engellemek için hayvan dışkısı toplayarak, kovan girişlerine sürdüğü anlaşıldı.



Yeni keşif aynı zamanda, alet kullanımını bal arılarında ilk kez belgeleyen bulguları ortaya koydu.



Kuzey Amerika'daki kuzenlerine “katil eşekarısı” lakabı takılan saldırgan arı cinsi, esasen Asya kökenli, 5-6 santimetre uzunluğunda ve tek bir iğnesinde sıradan bir bal arısının yaklaşık 7 katı kadar zehir taşıyor.



Katil eşekarıları (Vespa mandarinia) 2019'da Kanada'nın Britanya Kolumbiyası bölgesinde ve ABD'nin Washington eyaletinde de görülmüştü. Bu zararlı böceğin Kuzey Amerika'ya ulaşması hem insanların emniyeti hem de yerel bal arıları ve ekosistemlere ilişkin kaygılar oluşturuyor.



Uzun yıllardır Vietnam'daki bal arıları üzerine çalışmalar yürüten Guelph Üniversitesi profesörlerinden Gard Otis, bu eşekarılarının nihayetinde Kuzey Amerika'daki bal arısı kovanlarına da benzer baskınlar düzenlemeye başlayabileceğini ifade etti.

Çevrebilim profesörü sözlerini şöyle sürdürdü:

Dev eşekarıları bal arılarını tehdit eden en büyük yaban arılarıdır. Bunlar bal arılarını avlayan, en önde gelen avcılarından biri.

Otis'e göre eşekarıları kovanları basıyor, bal arılarını öldürüyor ve peteklerdeki larvalarla pupaları kendi gelişmekte olan yavrularını beslemek için taşıyor.

Vietnam'da gerçekleştirilen ve yakın zaman önce hakemli bilim dergisi PLOS ONE'da yayımlanan çalışmada araştırmacılar, bal arılarının hayvan dışkısı toplayarak ve kovanın girişlerine sürerek önleyici bir savunma geliştirdiğini ortaya koydu.