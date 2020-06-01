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Teknoloji

Bilim insanları 'altıgen' şeklinde tuz oluşturdu!

Bilim insanları, bir elmas katmanının üzerinde altıgen tuzdan oluşan ince bir tabaka oluşturmayı başardıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 22:26:00 -
Bilim insanları 'altıgen' şeklinde tuz oluşturdu!

Rusya'daki Skolkovo Bilim ve Teknoloji Enstitüsü(Skoltech) bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, pek çok alanı yakından ilgilendiren önemli bir bilimsel keşife imza attı. 'The Journal of Physical Chemistry Letters' dergisinde yayınlanan çalışma kapsamında bilim insanları, bir elmas katmanının üzerinde sodyum klorür(NaCl) molekülünü oluşturmayı başardıklarını açıkladı.

Söz konusu çalışma ile ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunan araştırmacı Kseniya Tikhomirova, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Başlangıçta, sadece sodyum klorür (NaCl) ile farklı bileşenlerin etkileşime girdiklerinde yeni 2D yapıların oluşabileceği hipotezi hakkında bir hesaplama çalışması yapmaya karar verdik. Gerçekten çok ilginç sonuçlar elde ettik ve bir elmas katmanının üzerinde altıgen tuzdan oluşan ince bir tabaka oluşacağını öngördük."

Yüksek basınçlı deneyler sonucu oluşturulan altıgen şeklindeki tuzun, yüksek güçteki çeşitli elektronik aletlerde kullanılabileceği, bu cihazlara yerleştirilen 'Field Effect Transistor' bileşeninin altıgen tuz ile daha stabilize ve etkili olacak şekilde iyileştirilebileceği belirtildi.

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