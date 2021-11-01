Bilim insanları açıkladı: İnternette tanışan çiftlerin boşanma olasılığı 6 kat daha fazla

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Bilim insanları, internette tanışan çiftlerin boşanma olasılığının 6 kat daha fazla olduğunu açıkladı.

İngiltere'de yapılan bir araştırma sonucuna göre, internet üzerinden tanışıp evlenen çiftlerin boşanma oranları, arkadaş veya aile aracılığıyla tanışanlara göre evliliğin ilk yıllarında altı kat daha fazla yaşanıyor.

Aile aracılığı ile tanışanlarda yüzde 2, internet aracaılığıyla tanışanlarda yüzde 12!

Araştırma, 30 yaş ve üstü 2 bin evli kişi üzerinde yapıldı. Araştırma sonucuna göre, 2000 yılından bu yana internet üzerinden tanışan çiftlerin evliliklerinin ilk üç yılında boşanma riskinin yüzde 12, sosyal bağlantıları aracılığıyla tanışanların ise yüzde 2 oranında olduğunu saptandı. Öte yandan çalışmaya göre eşleriyle internet üzerinden tanışanların yüzde 17'si yedi yıl sonra boşandı.

Hali hazırda iki yabancı olarak evleniyorlar

Araştırmayı yapan Marriage Foundation’un direktörü Harry Benson, "Çalışmamızın bulguları, evliliğin ilk yıllarında, bu şekilde tanışan çiftlerin, arkadaş, aile veya komşuları aracılığıyla tanışanlara kıyasla, karşılaştıkları tüm zorluklarla başa çıkmak için yeterli sosyal sermayeye veya çevrelerindeki yakın destek ağlarına sahip olmayabileceğini gösteriyor. Zamanla bu eşitsizlik ortadan kalkıyor, ancak soru şu ki; boşanma oranları neden bu kadar fazla?" diye konuştu.

Anketi yürüten pazar araştırması danışmanı Savanta Comres ise internet üzerinden tanışan çiftlerin, karşılıklı bağlantılarının olmayışı birbirleri hakkında bilgi toplamayı zorlaştırdığı için hali hazırda iki yabancı olarak evlendiklerini söyledi.