Bilim İnsanı İbn-i Nefis
pulmoner dolaşım ile birlikte kılcal damar ve koroner dolaşımlarıda ilk keşfeden kişi olmasıyla tanınmış müslüman bilim insanı ibn-i nefis'in formüllerinde sıkça bahsi geçen ve günümüzde bir çok ilacın yapımında kullanılan ve özellikle akciğer rahatsızlıkları, bronşit,astım,koah gibi solunum rahatsızlıkları ile vücut bağışıklığı formüllerinde kullandığı Afrika sardunyası isimli bitkide ilk kez İbn-i nefis in keşfettiği önemli sağlık buluşlarından biri.
ibn-i nefis'in, Al-Shamil fi al-Tibb kitabında bahsettiği ve akciğer rahatsızlıkları ve bağışıklık için kullandığı Afika sardunyası ile bugün bir çok üst solunum yolu hastalığı tedavisinde kullanılan onlarca ilaç yapılıyor. ibn-i nefis, Al-Shamil fi al-Tibb kitabında Afrika sardunyası,zufa otu,meyan kökü,andız pekmezi,keçiboynuzu pekmezi gibi bir çok bitki ile yaptığı ve akciğer hastalarında ve nefes problemi yaşayan kişilerde kullandığı bir formül ile onlarca kişinin sağlığına kavuştuğunu anlatıyor.