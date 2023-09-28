Bilim İnsanı İbn-i Nefis

ibn-i nefis'in, Al-Shamil fi al-Tibb kitabında bahsettiği ve akciğer rahatsızlıkları ve bağışıklık için kullandığı Afika sardunyası ile bugün bir çok üst solunum yolu hastalığı tedavisinde kullanılan onlarca ilaç yapılıyor. ibn-i nefis, Al-Shamil fi al-Tibb kitabında Afrika sardunyası,zufa otu,meyan kökü,andız pekmezi,keçiboynuzu pekmezi gibi bir çok bitki ile yaptığı ve akciğer hastalarında ve nefes problemi yaşayan kişilerde kullandığı bir formül ile onlarca kişinin sağlığına kavuştuğunu anlatıyor.