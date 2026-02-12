Bilim fuarlarında imam hatip rüzgarı

Afyonkarahisar’daki iki Anadolu İmam Hatip Lisesi, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında elde ettikleri sonuçlarla dikkatleri üzerine çekti. Afyonkarahisar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu ile Afyonkarahisar Hattat Ahmet Karahisari Anadolu İmam Hatip Lisesi, hazırladıkları çok sayıdaki projeyle bilim fuarlarına katılma hakkı kazandı.

AKİL’den 20 Projelik Güçlü Katılım

Afyonkarahisar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (AKİL) Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’nun TÜBİTAK 4006 başvurusu, 20 proje ile kabul edildi. Fen bilimlerinden sosyal bilimlere uzanan geniş bir yelpazede hazırlanan çalışmalar, öğrencilerin araştırma, sorgulama ve üretme becerilerini ortaya koydu.

Projelerin koordinasyonunu yürüten öğretmenler ile büyük bir özveriyle çalışan öğrenciler, bu sonuçla okulun proje kültürünü bir kez daha gözler önüne serdi. Elde edilen başarı, disiplinli çalışmanın ve ekip ruhunun somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

HAKİL’de İstikrar Sürüyor

Afyonkarahisar Hattat Ahmet Karahisari Anadolu İmam Hatip Lisesi (HAKİL) de geleneği bozmadı. Okul, 12. Dönem TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı’na 18 proje ile katılmaya hak kazandı. Bilimsel düşünceyi merkeze alan eğitim anlayışıyla öne çıkan HAKİL’de, öğrencilerin araştıran, üreten ve çözüm odaklı yaklaşımı dikkat çekti.

Her iki okulda da proje koordinatörleri başta olmak üzere emeği geçen öğretmen ve öğrenciler tebrik edilirken, ortaya çıkan tablo Afyonkarahisar’da bilimsel çalışmalara ve nitelikli eğitime verilen önemin güçlü bir yansıması olarak değerlendirildi.