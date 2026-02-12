  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu Sayıştay raporunda ortaya çıktı! CHP’li başkana ihaleye fesat davası Adalet Bakanı Gürlek ilk toplantısını yaptı: “Reform irademizi aynı kararlılıkta devam ettireceğiz” Sahil güvenlikten direk öldürmeye teşebbüs! Yunan çarpmamış resmen katletmiş Dün TBMM bugün belediye meclisi… CHP’nin şirazesi iyice kaydı İçişleri Bakanlığı duyurdu: CHP’li Sapık Hasbi Dede görevinden uzaklaştırıldı Ahmed Şara’ya 5 suikast girişimi İsrail basınından çarpıcı analiz: Türkiye her yerde 28 Şubat artıklarına fotoğraflı cevap: Görüntüler büyük beğeni topladı MSB’den flaş açıklamalar
Eğitim Bilim fuarlarında imam hatip rüzgarı
Eğitim

Bilim fuarlarında imam hatip rüzgarı

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Bilim fuarlarında imam hatip rüzgarı

Milli ve manevi değerlerin yoğun bir şekilde verildiği İmam Hatip Lisesi öğrencileri büyük başarılara imza atmayı sürdürüyor.

Afyonkarahisar’daki iki Anadolu İmam Hatip Lisesi, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında elde ettikleri sonuçlarla dikkatleri üzerine çekti. Afyonkarahisar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu ile Afyonkarahisar Hattat Ahmet Karahisari Anadolu İmam Hatip Lisesi, hazırladıkları çok sayıdaki projeyle bilim fuarlarına katılma hakkı kazandı.

AKİL’den 20 Projelik Güçlü Katılım

Afyonkarahisar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (AKİL) Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’nun TÜBİTAK 4006 başvurusu, 20 proje ile kabul edildi. Fen bilimlerinden sosyal bilimlere uzanan geniş bir yelpazede hazırlanan çalışmalar, öğrencilerin araştırma, sorgulama ve üretme becerilerini ortaya koydu.

Projelerin koordinasyonunu yürüten öğretmenler ile büyük bir özveriyle çalışan öğrenciler, bu sonuçla okulun proje kültürünü bir kez daha gözler önüne serdi. Elde edilen başarı, disiplinli çalışmanın ve ekip ruhunun somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

HAKİL’de İstikrar Sürüyor

Afyonkarahisar Hattat Ahmet Karahisari Anadolu İmam Hatip Lisesi (HAKİL) de geleneği bozmadı. Okul, 12. Dönem TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı’na 18 proje ile katılmaya hak kazandı. Bilimsel düşünceyi merkeze alan eğitim anlayışıyla öne çıkan HAKİL’de, öğrencilerin araştıran, üreten ve çözüm odaklı yaklaşımı dikkat çekti.

Her iki okulda da proje koordinatörleri başta olmak üzere emeği geçen öğretmen ve öğrenciler tebrik edilirken, ortaya çıkan tablo Afyonkarahisar’da bilimsel çalışmalara ve nitelikli eğitime verilen önemin güçlü bir yansıması olarak değerlendirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23