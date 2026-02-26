  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
"Teslim olmayacağız" diyen Arakçi: Savaşa da hazırız barışa da Ak Partili isimden Tarihi Uyarı: Silahlı Gücün Varsa Liderin Rahat Konuşur! “Fenomen İlahi” Kültürel Uyanışın İşareti mi? MR sayısı 15 milyona, tomografi sayısı ise 17 milyona ulaştı Almanya değil dünya bizi kıskanıyor Trump'ın kanlı "İran" tezgahı ifşa oldu! Kirli plan devreye girdi: Önce İsrail vuracak, sonra ABD çökecek! Karabağ’ın kanayan yarası: Hocalı katliamı 34 yıldır unutulmadı Filistinli kadınlar ramazanı Siyonizmin zindanlarında geçiriyor! PKK elebaşı için beklenen mesaj saati belli oldu! İmralı’dan "İkinci Aşama" talimatı geliyor CHP’de ‘İlahi’ Şoku! Barış Yarkadaş Canlı Yayında ‘Hu Der Allah’ Dedi, Özgür Özel Çıldırdı! Vance'tan İran'a nükleer ayarı! "Diplomasi istiyoruz ama masada her seçenek var!"
Dünya Bilim dünyası şokta! Sen de mi Deccal: Hawking’in de çıplak kızlarla fotoğrafları ortaya çıktı
Dünya

Bilim dünyası şokta! Sen de mi Deccal: Hawking’in de çıplak kızlarla fotoğrafları ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bilim dünyası şokta! Sen de mi Deccal: Hawking’in de çıplak kızlarla fotoğrafları ortaya çıktı

Dünya sapık milyarder Epstein ile sapkınlık ağını şok içinde tartışmaya devam ederken, ‘Deccal’ lakaplı ünlü fizikçi Profesör Stephen Hawking'in de Epstein dosyalarında yarı çıplak kadınlarla fotoğrafının yayınlanması bilim dünyasında büyük bir infial yarattı. Hawking'in, Epstein'in kendisi için özel olarak modifiye ettiği denizaltısındaki görüntüleri de ortaya çıktı.

İstihbarat teşkilatlarının yardımıyla her tür sapkınlıkların yer aldığı bir tür şantaj tarikatı kuran sapık Jeffrey Epstein belgelerinde ‘Deccal’ lakaplı ünlü fizikçi Stephen Hawking de çıktı.

Aralarında Bill Gates, Donald Trump, Michael Jackson gibi isimlerin de yer aldığı çok sayıda ünlü ismin isim ve fotoğraflarının geçtiği belgelerde 2018 yılında 76 yaşında yaşamını yitiren Hawking'in bikinili kızlarla bir şezlonga uzandığı anlar yer alıyor. Fotoğraflarda kadınların yüzleri kapatılırken, kadınlar kokteyl bardakları tutuyor.

HAWKiNG İÇİN ÖZEL DENİZALTI YAPTIRMIŞ

Diğer fotoğraflarda ise Epstein iki kadın ve iki adamla birlikte bir masa etrafında otururken görülüyor. Bu fotoğrafın Epstein tarafından 2006'da düzenlenen ve Hawking’in de konuşmacı olarak katıldığı  "Energy of Empty Space That Isn't Zero" isimli konferans sırasında çekildiği görülüyor.

76 yaşında yaşamını yitiren Hawking 50 yılı aşkın bir süre ALS hastalığıyla mücadele ediyordu.

Fotoğraflarda ayrıca Hawking'in Epstein'in ünlü fizikçi için özel olarak modifiye ettiği denizaltındaki görüntüleri de yer aldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23