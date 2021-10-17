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Dünya Bilim dünyası şaşkın! 70 yaşındaki kadın ilk çocuğunu dünyaya getirdi
Dünya

Bilim dünyası şaşkın! 70 yaşındaki kadın ilk çocuğunu dünyaya getirdi

Hindistan'da 70 yaşındaki kadın, tüp bebek yöntemiyle ilk çocuğunu dünyaya getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 22:54:00 - 2021-10-17 22:58:43
Bilim dünyası şaşkın! 70 yaşındaki kadın ilk çocuğunu dünyaya getirdi

Hindistan'da yaşayan 70 yaşında kadın ilk çocuğunu dünyaya getirdi. 45 yıldır evli olan çiftin, doktorların ileri yaş uyarısına karşı tüp bebek tedavisi olduğu öğrenildi.

Tıp dünyasını şaşkına çeviren haber Hindistan'dan geldi. 70 yaşındaki Jivunben Rabari adlı bir kadın ilk bebeğini doğurdu.

Tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi oldular

Hindistan'ın Gujurat eyaletindeki Kemora köyünde yaşayan 70 yaşındaki Jivunben Rabari ile 75 yaşındaki kocası Maldhari Rabari 45 yıldır çocuk sahibi olmak istiyordu. Doktorların, ileri yaşta çocuk sahibi olamayacakları uyarısına aldırmayan çift tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi oldu.

Jivunben Rabari sağlıklı bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Eşi ve kucağında bebeğiyle kameralara poz veren Hindistanlı kadın hayalini kurduğu annelik duygusunu yaşamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

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