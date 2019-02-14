Bilim adamları yeni molekül keşfetti

Bilim adamları yapılan araştırmalar sonucu yeni bir molekül keşfetti.

Rusya, Avusturya, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İtalya, Almanya ve İngiltere’den bilim adamlarının oluşturduğu Uluslararası Bilim Kurumu tarafından yapılan çalışmalar sonucu keşfedilen yeni moleküle “Ognitit” adı verildi. Konuya dair ilk açıklama Uluslararası Mineral Derneği (CNMNC) ve Sibirya Federal Üniversitesinden geldi. Doçent Gennadiy Şvedov yaptığı açıklamada, “Baykal Gölü’nde yapılan 5 yıllık araştırmalar sonucu bulunan mineral yüzde 14,85 nikel, yüzde 52.87 bizmut ve yüzde 32.28 tellürden oluşuyor. İçinde bulundurduğu kimyevi elementlerden dolayı mineral kodunu NiBiTe olarak düşünebiliriz. Moleküle bilimsel çalışmaları sürdürdüğümüz Baykal Gölü’nü baz alarak Baykalit adını koyacaktık ama sonradan öğrendik ki bu isim için yeni bulunan başka bir molekül konusunda müracaat edilerek isim alınmış ama daha resmi açıklaması yapılmamış. Ondan dolayı Baykalit yerine çalışmaların sürdürüldüğü Ognit bölgesinin adını verdik” ifadelerini kullandı.