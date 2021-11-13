Bilim Adamı Roswell Uzaylı Bulduklarını Açıkladı

Kapital düzenin sinema endüstirisindeki çarkını döndürmek için uydurduğu 'uzaylı' masallarına bir yenisi eklendi. Ohio’da Wright-Patterson Hava Kuvvetlerine bağlı bir üstte 40 yıl boyunca çalışan Raymond Szymanski gizli olarak tanımlanan ve hakkında kimsenin bir şey bilmediği WPAFB üssüyle ilgili tuhaf ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Konuyla ilgili bir kitap yazan Szymanski, 1947 tarihinde gerçekleşen Roswell olayında uzaylıların üsse getirildiğini anlattı. Bu üstte gizli tünellerin bulunduğuna değinen Syzmanski, 39 yıl boyunca üstte çalıştı. Daha kariyerinin ilk haftasında uzaylılara dair sırları duymaya başladı.

Emekli mühendis uzaylıların gizli olan ABD üssüne alındığını söylüyor. Syzmanski, Roswell olayında uzaylıların olmadığını açıklayan yetkililerin hep lafı dolandırdığını ve gerçek bir reddetmenin hiçbir zaman yapılamadığına değiniyor. Burada olan faaliyetlerden şüphelenen mühendis çalıştığı esnada çeşitli mekanlarda araştırmalar yürüttü.

Uzaylıların nereye gömüldüğünü haritada gösteriyor

Üssün zemin katında tünellerde çalışan mühendis orada olduğu süre boyunca duyduğu tüm uzaylı hikayelerini kanıtlayacak delillerin bulunduğunu iddia ediyor. Mühendis tesiste 3 kez siyah erkekler olarak tanımladığı kişilerle karşılaştı. Adamların siyah takım elbiseler giydiğini ve şapka taktığını söyleyen emekli mühendis, ölmüş olan 4 uzaylının tesiste nereye gömüldüğüne dair bir haritayı da kitabında paylaşıyor.

Roswell’de bir uzay aracının düştüğüne dair iddialar her zaman dillendirilmiştir. Bununla ilgili bir sinema filmi de yapılmış ve kaza anına ilk ulaşan şerifin söyledikleri kanıt olarak nitelendirilmiştir. Sonrasında ifadesini değiştirse de şerif ilk anda bir uzay aracının düştüğünü söylüyordu.