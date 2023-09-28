Bilim adamı açıkladı: 'Dünya bu 5 lider yüzünden yok olabilir!'

Dünyaca ünlü matematikçi Eric Weinstein, dünyanın beş lider yüzünden yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı ve ekledi: insanlar durumu ciddiye almıyor.

Matematikçi Eric Weinstein mevcut nükleer çatışma riskinin "yüzde 1 ila yüzde 5 arasında" olmasına rağmen çoğu insanın tehdidi yeterince ciddiye almadığını söyledi.

Weinstein, nükleer çatışmayı çıkarabilecek beş lideri de saydı ve dünyanın bu isimler yüzünden yok olabileceğini ifade etti: Putin, Biden, Zelenski, Xi ve Kim."

Matematikçi Eric dünyanın nükleer çatışmaya yaklaşmasının nedeni olarak Rusya- Ukrayna Savaşı'nı gösterdi. diyor. “Ukrayna'nın Rusya tarafından işgali 21. yüzyılda eşi benzeri görülmemiş bir olaydır" dedi.

Weinstein, 2019'da aslında bir füzyon bombasının, insanların modern silahları anlamaları için halka gösterilmesini talep etmişti. Weinstein'in bu talebi kabul görmedi.

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