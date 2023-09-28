  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Anayasa Mahkemesi'nden ek MTV kararı

"20 Eylül'de yerin altından fışkıracak" sözleriyle ses getiren Haluk Özdil'den şok itiraf: Beni kimse susturmadı ama...

İsimleri farklı zihniyetleri aynı! Ne demiştik “Ha Kemal ha Özgür”

İşin içinde yine CHP var! Başörtüsü karşıtı müdür hakkında karar

CHP'nin PM toplantısında 'değişim' kavgası! Kılıçdaroğlu'ndan iç muhalefete azar!

Ünlü otomotiv devi ikinci el araçları yenileyip satışa çıkardı! Fiyatlar 227 bin liradan başlıyor

Kemal Kılıçdaroğlu’nun planı hazır! Dikkat çeken Meral Akşener detayı: Yerel seçimlerden sonra…

Hemen başladılar hikaye anlatmaya! TTB’den ‘intihar’ istismarı

SGK düğmeye bastı! 4 asgari ücret iade edilecek

2023 Emmy Ödülleri’ne TRT Damgası! Türkiye’nin İlk Uluslararası Emmy Haber Ödülü TRT’nin!
Dünya Bilim adamı açıkladı: 'Dünya bu 5 lider yüzünden yok olabilir!'
Dünya

Bilim adamı açıkladı: 'Dünya bu 5 lider yüzünden yok olabilir!'

Yeniakit Publisher
2023-09-28 14:14:00 -
Bilim adamı açıkladı: 'Dünya bu 5 lider yüzünden yok olabilir!'

Dünyaca ünlü matematikçi Eric Weinstein, dünyanın beş lider yüzünden yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı ve ekledi: insanlar durumu ciddiye almıyor.

Dünyaca ünlü matematikçi Eric Weinstein, dünyanın beş lider yüzünden yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı ve ekledi: insanlar durumu ciddiye almıyor.

Matematikçi Eric Weinstein mevcut nükleer çatışma riskinin "yüzde 1 ila yüzde 5 arasında" olmasına rağmen çoğu insanın tehdidi yeterince ciddiye almadığını söyledi.

Weinstein, nükleer çatışmayı çıkarabilecek beş lideri de saydı ve dünyanın bu isimler yüzünden yok olabileceğini ifade etti: Putin, Biden, Zelenski, Xi ve Kim."

Matematikçi Eric dünyanın nükleer çatışmaya yaklaşmasının nedeni olarak Rusya- Ukrayna Savaşı'nı gösterdi. diyor. “Ukrayna'nın Rusya tarafından işgali 21. yüzyılda eşi benzeri görülmemiş bir olaydır" dedi.

Weinstein, 2019'da aslında bir füzyon bombasının, insanların modern silahları anlamaları için halka gösterilmesini talep etmişti. Weinstein'in bu talebi kabul görmedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23