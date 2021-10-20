Bilik Kurulu toplantısı ne zaman? Sağlık Bakanı ne zaman açıklama yapacak?
Kısıtlamalar geri dönecek mi? Koronavirüs salgını 2019 yılının aralık ayında Çin'de başladı. Henüz ülkemizde vaka görülmemişken ocak ayında Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu oluşturuldu. Salgının başından bu yana önemli tavsiye kararları alan kurulun toplantıları yakından takip ediliyor. Peki, Bilim Kurulu ne zaman? Bilim Kurulu yeni kararlar
Son dönemde koronavirüs vakalarında bir artış yaşanıyor. Bu sebeple milyonlar kısıtlamaların yeniden gündeme gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Pek çok kişi Bilim Kurulu’nun ne zaman toplanacağını, kısıtlamalar yönünde tavsiye kararları alınıp alınmayacağını merak ediyor.
Bilik Kurulu toplantısı ne zaman? Sağlık Bakanı ne zaman açıklama yapacak?
Bilim Kurulu 20 Ekim Çarşamba günü saat 17:00’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından Bakan Fahrettin Koca’nın yazılı açıklama yapması bekleniyor.