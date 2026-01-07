Bilgiyle güçlenen tarım 2025 yayınları ve içerik çalışmaları

Tarım sektörü, üretim ve ticaret boyutlarının yanı sıra doğru, güncel ve güvenilir bilgiye dayalı değerlendirmelerle şekillenmektedir. Bu çerçevede İstanbul Ticaret Borsası, 2025 yılı boyunca yürüttüğü yayın ve içerik üretimi çalışmalarıyla tarım sektörüne yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenli ve çok kanallı bir yapıyla sürdürdü.

Bilgiye dayalı yayınlar, tarım sektöründe sağlıklı değerlendirmelerin temelini oluşturdu.

2025 yılı içerisinde İstanbul Ticaret Borsası tarafından hazırlanan yayınlarda; tarım ürünleri piyasalarının işleyişi, kayıtlı ticaret anlayışı, fiyat oluşum mekanizmaları ve sektörel gelişmeler ele alındı. Bu yayınlarla, sektör paydaşlarının güncel bilgiye erişiminin desteklenmesi ve tarım piyasalarına ilişkin farkındalığın artırılması hedeflendi.

Borsa Meydanı ve Altın Tohumlar

Yayın çalışmaları kapsamında, 2025 yılı boyunca gerçekleştirilen Borsa Meydanı toplantılarının sonuçları e-kitap formatında kamuoyuyla paylaşıldı. Bu e-kitaplar aracılığıyla, sektör temsilcilerinin katkılarıyla ele alınan piyasa analizleri ve sektörel değerlendirmeler kalıcı bir kaynak haline getirildi. Ayrıca, 2024 yılına ait Borsa Meydanı e-kitapları basılı kitap formatına dönüştürülerek okuyucularla buluşturuldu.

Bununla birlikte, Borsa Meydanında Sektörler Konuşuyor toplantılarının kayıtları İstanbul Ticaret Borsası’nın YouTube kanalı üzerinden de yayımlanarak, bu içeriklerin daha geniş kitlelere ulaşması sağlandı. Görsel kayıtlar, sektör paydaşlarının toplantılara zaman ve mekândan bağımsız olarak erişimini mümkün kılıyor.

Benzer şekilde, Altın Tohumlar toplantıları kapsamında 2025 yılı boyunca ele alınan ürünlere ilişkin değerlendirmeler e-kitap olarak yayımlandı. Bu yayınlarda; ürün bazlı analizler, üretimden ticarete uzanan süreçte katma değer potansiyeli ve sektörel perspektifler yer aldı. 2024 yılına ait Altın Tohumlar e-kitapları ise basılı kitap haline getirilerek sektörün bilgisine sunuldu

Altın Tohumlar toplantılarına ait video kayıtları da İstanbul Ticaret Borsası’nın YouTube kanalında yayımlanarak, bu çalışmaların dijital ortamda izlenebilir ve erişilebilir olması sağlandı. Böylece ürün bazlı değerlendirmeler, yazılı ve görsel içeriklerle desteklenmiş oldu.