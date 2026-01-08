  • İSTANBUL
Yerel Ankaralılar susuzluktan kırılıyor! ASKİ Müdürü beceriksizliği vatandaşa yükledi!
Ankaralılar susuzluktan kırılıyor! ASKİ Müdürü beceriksizliği vatandaşa yükledi!

Ankara’da aylardır süregelen su krizi ve bitmek bilmeyen kesintiler vatandaşı canından bezdirirken, CHP’li Büyükşehir Belediyesi’nden skandal bir "çözüm" önerisi geldi.

ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, musluklarından su akmayan binlerce abonenin şikayetlerini hedef alarak, sorunun belediyenin yetersizliğinden değil, vatandaşın binasında depo ve hidrofor olmamasından kaynaklandığını öne sürdü.

Adeta vatandaşla dalga geçen Akçay, Ankaralılara "Bir an önce depo ve hidrofor taktırın" talimatı verdi.

Başkent’i 1990’ların mahrumiyet günlerine geri döndüren zihniyetin, altyapı yetersizliğini örtbas etmek için faturayı yine halka kesmesi "pes artık" dedirtti.

 

Bidonlarla su sırasına giren vatandaşlar ise "Vergimizi veriyoruz, suyumuzu istiyoruz; belediye mi yöneteceğiz yoksa depo mu bekleyeceğiz?" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Mansur Yavaş'ın başkanlığını yaptığı Ankara'da, altyapı sorumluluğunu halkın sırtına yükleyen bu zihniyet, "Eskiden bu depolar vardı da şimdi mi yok oldular?" diyen vatandaşların büyük tepkisini çekti.

1
