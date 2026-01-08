Beceriksizliğini DSİ'ye iftira atarak örtbas etmek istemişti! Mansur Yavaş'ın su yalanı elinde patladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Ankara'ya su getirme yetkisinin DSİ'ye ait olduğunu öne sürerek oluşturmaya çalıştığı algı operasyonu, resmi kurumun net verileriyle yalanlandı. DSİ, yasal mevzuat gereği kente su sağlama ve altyapı sorumluluğunun tamamen Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ Genel Müdürlüğü'nde olduğunu bildirdi. Başkentteki beceriksizliği gizlemek adına merkezi yönetimi hedef alan bu çıkış, "vatandaşı yanıltma çabası" olarak nitelendirilirken, ASKİ'nin kendi görev alanındaki yatırımları yapmadığı tescillenmiş oldu.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Ankara Büyükşehir Belediyesinin kente su getirme yetkisinin DSİ'de olduğuna yönelik açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını ve sorumluluğun Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü'nde olduğunu belirterek, Kesikköprü Barajı'ndan günlük 100 milyon metreküp, Koyunbaba Barajı'ndan ise 100 bin metreküp içme suyu tahsisi verilebileceğinin ASKİ'ye bildirildiğini açıkladı.

DSİ'DEN ANKARA'DAKİ SU SORUNUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

DSİ, Ankara Büyükşehir Belediyesinin su getirme yetkisinin DSİ'de olduğuna yönelik iddiaları üzerine konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7. maddesi 'R' bendine göre 'su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamanın' büyükşehir belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları arasında olduğu ifade edildi. İddiaların aksine içme suyunun kaynağından son kullanıcıya getirilinceye kadar tüm görev ve sorumluluğun Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nda belirtildiği üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin asli görevi olduğu kaydedildi. Kanuni sorumluluklara rağmen belediyelerin bütçelerinden yeterli kaynak ayırmamaları sebebiyle bazı içme suyu temin projelerinin DSİ tarafından yapılmasının talep ettiğine vurgu yapılan açıklamada, "Belediyelerin talebi üzerine Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, içme suyuna ilişkin çalışmalarını 1053 sayılı Kanuna göre yatırım programında yer alması, ödeneğinin bulunması ve ilgili belediyelerin protokolü imzalaması kaydıyla, kaynaktan depoya kadar olan içme suyu tesislerini yapabilmektedir. Bu durum belediyelerin sorumluluğunu kaldırmamaktadır. Ayrıca depo ve içme suyu şebekelerini yapmak, kayıp-kaçağı azaltmak ise yalnızca belediyelerin sorumluluğundadır" ifadelerine yer verildi.

DSİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

Açıklamada Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin talebi üzerine DSİ tarafından Ankara'da yaşanan su problemini çözmek amacıyla yürütülen çalışmalara da değinildi. Belediyenin talebi ile imzalanan protokol sonrasında DSİ tarafından gecikmeye mahal verilmeden Çamlıdere Barajı'ndan gelen ana iletim hattında gerçekleştirilen yenileme çalışmalarına 28 Mayıs 2025'de başlanıldığı ve yüzde 80 fiziki gerçekleşme sağlandığı kaydedilen açıklamada, sözleşmeye göre iş bitim tarihinin 28 Mayıs 2027 olmasına rağmen çalışmaların 2026 yılında tamamlanacağının altı çizildi.

ANKARA'NIN MEVCUT İÇME SUYU DURUMU

DSİ tarafından yapılan açıklamada, Ankara'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranlarına ilişkin veriler de paylaşıldı. Ankara'nın içme suyu ihtiyacının mevcut durumda Çamlıdere Barajı, Kurtboğazı sistemindeki barajlardan, Çubuk II Barajı ve Kesikköprü Barajı'ndan karşılandığı belirtildi. Ankara ilinin 7 Ocak tarihi itibarıyla içme suyu barajlarındaki aktif doluluk oranının yüzde 4,7 olduğu ifade edilen açıklamada, geçen yıl aynı tarihte doluluk oranının yüzde 22,7 olduğu bildirildi. Ayrıca barajların mevcut durumda toplam aktif hacminin 69 milyon metreküp olduğu kaydedildi. Ankara'nın günlük 1 milyon 240 bin metreküp içme suyu ihtiyacı bulunduğu belirtilen açıklamada, Ankara'ya içme suyu sağlayan barajlardaki ölü hacim dahil toplam su miktarının 294 milyon metreküp olduğu ifade edilerek, şu sözlere yer verildi:

"Ankara ilinin sadece barajlar dikkate alındığında 237 günlük suyu mevcuttur. Ancak barajların ölü hacmindeki suyun şehre verilebilmesi için ASKİ Genel Müdürlüğünce pompa sistemlerinin kurulması gerekmektedir. Ankara ilinin içme suyu şebekesindeki kayıp-kaçak oranı yüzde 37 seviyesinde olup, bu oran ASKİ Genel Müdürlüğünce mevzuat sınırı olan yüzde 25'lere indirilmiş olsaydı Ankara ilinin 53 günlük içme suyu ihtiyacını karşılayacak 65 milyon metreküp su barajlarda kalmış olacaktı. Kayıp-kaçağın düşürülmesine yönelik her türlü tedbirin alınması ASKİ Genel Müdürlüğü sorumluluğundadır."

ASKİ'DEN YENİ SU KAYNAĞI TAHSİS TALEBİ

Açıklamada, 6 Ekim 2025 tarihli toplantıda ASKİ tarafından ilave içme suyu ihtiyacının karşılanması için Kesikköprü Barajı'ndan ilave 230 milyon metreküp su tahsisinin talep edildiği kaydedildi. Talep üzerine Kızılırmak Havzası'ndaki su miktarı dikkate alınarak verilebilecek maksimum su miktarının belirlendiği ve ASKİ'nin talebi doğrultusunda Kesikköprü Barajı'ndan mevcut tahsise ilave olarak 100 milyon metreküp içme suyu tahsisinin uygun görüldüğü ifade edildi. Ankara'da içme suyu sıkıntısı yaşanmaması için Koyunbaba Barajı'ndan da günlük 100 bin metreküp içme suyunun verilebileceğinin ASKİ'ye bildirildiği belirtildi. Kentin içme suyu ihtiyacının uzun vadeli çözümü için DSİ tarafından alternatif su kaynaklarının belirlenerek ASKİ Genel Müdürlüğüne sunulduğu ifade edilen açıklama şöyle devam etti:

"Gerede Tüneli açılırken 'Ankara 2050 yılına kadar içme suyu sorunu yaşamayacak' başlıklı haberin DSİ sitesinden kaldırıldığı yönündeki iddia ile ilgili olarak; söz konusu haber projenin hizmete alındığı 5 Temmuz 2021 tarihinde yapılmış olup, o günden bugüne kesintisiz olarak DSİ web sitesinde (https://www.dsi.gov.tr/Haber/Detay/2727) yer almaktadır. Ankara Büyükşehir Belediyesinin bu yöndeki basın açıklaması doğruyu yansıtmamaktadır."