Son Haberler

Spor Final öncesi ortak basın toplantısı olacak mı? TFF’den açıklama geldi
Yeniakit Publisher
Final öncesi ortak basın toplantısı olacak mı? TFF’den açıklama geldi

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) beklenen açıklama geldi. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 finalinin ortak basın toplantısı yarın Riva'da yapılacak.

Dev final öncesi ortak basın toplantısı yapılacak. TFF’den yapılan açıklamaya göre, her iki takımın teknik direktörü ve kaptanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek basın toplantısı Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 19.30'da başlayacak.

Turkcell Süper Kupa 2025 finali 10 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Spor

