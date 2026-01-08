Ruslar, Almanlar ve İngilizler o ilimize akın etti! Sayıları 17 milyonu geçti

Dünyanın en çok turist ağırlayan 10 şehri listesinde 8'inci, dünyanın en iyi 10 destinasyonu listesinde 5'inci sıradaki Antalya'da 2025 yılı, yurt dışı turizmde tüm zamanların rekor yılı oldu. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, 2025'te Antalya'ya, önceki yıla göre yüzde 1,17 oranında artışla 17 milyon 122 bin turist geldi. Antalya ve Gazipaşa havalimanları aracılığıyla kente hava yoluyla gelen turist sayısı ilk kez 2025 yılında 17 milyonu aşmış oldu. Kente 2024 yılında 16 milyon 925 bin, 2023 yılında 15 milyon 689 bin, 2022 yılında 13 milyon 508 bin turist gelmişti.