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Gündem Bilgisizce konuşan Kılıçdaroğlu'ndan 'Bayraktar' çıkışı: Türkiye için büyük risk
Gündem

Bilgisizce konuşan Kılıçdaroğlu'ndan 'Bayraktar' çıkışı: Türkiye için büyük risk

Yeniakit Publisher
2023-04-18 22:37:00 -
Bilgisizce konuşan Kılıçdaroğlu'ndan 'Bayraktar' çıkışı: Türkiye için büyük risk

7'li masanın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, savunma sanayi alanında çalışan Baykar gibi firmaların Türkiye için büyük risk olduğunu söyledi.

14 Mayıs seçimleri CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimleri öncesi gençlerle buluştu. Kılıçdaroğlu programda bir gencin kendisine yönelttiği "Milli savunma alanında yapılan teknolojik gelişmeler ve İHA, SİHA gibi savunma sanayisine yapılan yatırımlar devam edecek mi?" sorusuna 'Bayraktar' ile ilgili skandal bir cevap verdi.

'Silah kullanacağım diye bir kural yok'

Türkiye'nin bölgesel olarak güçlü olmak zorunda olduğunu belirten Kılıçdaroğlu gelen soruya verdiği yanıtta:

"1974 gizli bir Bakanlar Kurulu kararı var Savunma Sanayii ile ilgili. Ve o dönem açılan pek çok kurum var. ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN... Kurtuluş Savaşı'ndan hemen sonra Kırıkkale'de kurulan Entegre Savunma Sanayii fabrikalarımız var. Bütün bunların hepsi gayet güzel çalışıyorlar. Yalnız ASELSAN'da çalışan çok nitelikli elemanlarımızın büyük bir kısmını Hollanda kaptı. Hala gidiyorlar. Bunların tamamının geliştirilmesi ve büyümesi lazım. Yatırımların mutlaka desteklenmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin bulunduğu coğrafya jeopolitik olarak çok kritik bir yerde. Hemen yanımızda Orta Doğu var. Orta Doğu kan gölüne dönmüş vaziyette. İran, Amerika'yla çatışıyor. Yunanistan'la asarız keseriz diye bağırıp çağırıyoruz. Türkiye'nin bölgede güçlü olması lazım. Güç aynı zamanda sizin Savunma Sanayii'nizin güçlü olmasına bağlıdır. Eğer bu alanda güçlü olursanız illaki silah kullanacağım diye bir kural yok. Ama herkes bilmeli ki Türkiye Savunma Sanayii'nde önemli bir aşama kaydetmiş vaziyette. Onların tamamı büyütülecek" dedi.

'Türkiye için büyük risk'

Savunma Sanayii'deki özelleşmenin Türkiye için büyük bir risk olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu 'Bayraktar'ı kast ederek yaptığı konuşmasında, "Eğer siz sadece özel sektöre verirseniz. Diyelim ki 'arkadaşımız İHA'yı yapıyor'. Sadece özel sektöre verirseniz bu da Türkiye için büyük risk. Neden? Yarın fabrikayı kalktı Amerikalılara sattı. Ya da Katarlılara bizim tank-paleti verdiğimiz gibi Katarlılara verdi. Olmaz. Dünyanın bütün demokrasilerinde artı otoriter rejimlerinde savunma sanayii mutlaka devletle beraber yürümek zorundadır. Çünkü silahı kullanacak olan kim? Ordu kullanacak. Savunma Sanayii'yi devlet kontrol edecek. Özel sektör belli parçalarını üretebilir, rekabet ortamı yaratılabilir. Bunların hepsi mümkün." ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ANKA ve Aksungur'u devlet üretiyor

Türkiye'nin gururu ANKA ve Aksungur gibi SİHA'ları TUSAŞ'ın ürettiğini bilmeyen Kılıçdaroğlu bir kez daha boş konuştuğunu da ispat etti.

Kaynak: Haber 7 / Yeni Akit

Heyecan veren gelişmeyi Selçuk Bayraktar duyurdu
Heyecan veren gelişmeyi Selçuk Bayraktar duyurdu

Teknoloji

Heyecan veren gelişmeyi Selçuk Bayraktar duyurdu

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