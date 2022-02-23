Bilgisayarlarla canlılar arasında "organik bir bağ" kurmaya yönelik büyük adım

Bilim insanları canlılarla bilgisayarlar arasında bağ kurma yolunda büyük bir atılım olarak değerlendirilebilecek gelişmede Venüs Sinekkapanı'na yapay bir nöron yerleştirmeyi başardı. Nöronun bitkiyi kontrol ederek kapanını kapatmasını sağlayabildiği bildirildi.

Bilim insanları bunun beyin-makine arayüzlerinin yanı sıra akıllı robotların geliştirilmesi için de büyük bir adım olabileceğini öne sürüyor. Böyle bir teknoloji, bilgisayarlarla canlılar arasında bağ kurmaya olanak sağlayacak olsa da şimdiye kadar bunun hayli güç olduğu ortaya çıkmıştı.

Bu güçlüklerin esas nedeni, yaşamın yapı taşlarının elektronik cihazlarınkinden önemli ölçüde farklı olması ve farklı ilkelere göre çalışması.

Independent'ın haberine göre bu sebeple bilim insanlarının yapay cihazlarla biyolojik sistemler arasında bağlantı kurmak için bir yol bulması gerekiyordu.

Nöronlarla benzer şekilde çalışan bu teknoloji, böylece biyolojik süreçleri kontrol edebiliyor ve elektrik girdilerine yanıt verdiği için bir bilgisayar tarafından düzenlenebiliyor.

Yeni araştırma, Nature Communications adlı akademik dergide yayımlanan "Organik elektrokimyasal nöronlar ve iyonlar aracılığıyla tetiklenen sinapslar" başlıklı makalede anlatıldı.

Kaynak: independent.co.uk