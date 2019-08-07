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"Bilgisayar arızası" yüzünden 100'e yakın British Airways uçuşu iptal

British Airways'in bilgisayar sistemindeki arıza nedeniyle Londra'daki 100'e yakın uçuş iptal edilirken şirkete ait 200'e yakın uçuşta da 5 saati bulan rötarlar yaşandı- Sorunun Avrupa uçuşlarıyla sınırlı olduğu savunuldu ancak mağdur yolcuların sosyal medya paylaşımları, sorunun Japonya'dan ABD'ye kadar küresel ölçekte yaşandığını gösterdi

07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:11
"Bilgisayar arızası" yüzünden 100'e yakın British Airways uçuşu iptal

LONDRA (AA) - İngiliz havayolu şirketi British Airways'in (BA) bilgisayar sistemindeki arıza nedeniyle Londra'daki 100'e yakın uçuş iptal edildi.

BA'nın bilgisayar sistemindeki arıza sebebiyle Londra'da Heathrow Havalimanı'nda 81, Gatwick'te 10 uçuş iptal edilirken 200 uçuşta da 5 saati bulan rötarlar yaşandı.

BA'dan yapılan yazılı açıklamada, iptaller ile rötarların "sistem sorununa" bağlı olduğu doğrulanırken mağdur olan yolculardan özür dilendi.

Şirket tarafından sorunun, Avrupa uçuşlarıyla sınırlı olduğu savunuldu ancak mağdur yolcuların sosyal medya paylaşımları, sorunun Japonya'dan ABD'ye kadar küresel ölçekte yaşandığını gösterdi.

Şirketin bilgisayar sisteminde check-in ve kalkışlara ilişkin bölümlerde baş gösteren problemin sürdüğü belirtiliyor.

BA'nın bilgisayar sistemlerinde 2017'de yaşanan ve iki gün süren sorun nedeniyle 75 bin yolcu olumsuz etkilenmiş; şirket 100 milyon sterlini bulan zararla karşı karşıya kalmıştı.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:11
  1. British Airways
  2. Gatwick Havalimanı
  3. Heathrow Havalimanı
  4. İngiltere
  5. Londra

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