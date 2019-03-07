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Bilgiç: "Pamuk ekim alanlarının arttırılmasını destekliyoruz"

Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, bölgede pamuk ekim alanlarının artırılmasını her türlü desteklediklerini söyledi.

07 Mart 2019 Perşembe 12:38
Bilgiç: "Pamuk ekim alanlarının arttırılmasını destekliyoruz"

Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, bölgede pamuk ekim alanlarının artırılmasını her türlü desteklediklerini söyledi.


Adana Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim Kurulu Toplantısında, Türkiye pamuk ekim sahaları, rekolte tahminleri ve iyi pamuk üretiminin yaygınlaştırılması konuları ele alındı.


ATB Başkanı Şahin Bilgiç, toplantıda yaptığı konuşmada, önceki hizmet binalarının 55 yıllık mazisi olduğunu belirterek, "Borsacılığı tam anlamıyla yerine getiremediğimiz için geçtiğimiz yıl Türkiye’ye örnek olan yeni tesislerimizi yaptırdık. Bu tesisimizdeki projeksiyonumuz, programlarımız ve projelerimiz uzun yıllarca işlevselliğini sürdüreceği inancındayız" dedi. Pamuğun, uzun yıllardır bölgenin en önemli ürünü olduğunu ancak son dönemlerde alternatif ürünler çıkınca Türkiye genelinde pamuk üretiminde azalma yaşandığını ifade eden Bilgiç, şöyle devam etti:


"İkame ürün olarak 1,5 milyon ton ve daha fazlasıyla mısır devreye girerek bölgemizde birinci ürün oldu. Ancak bu yıl pamuk tırmanışa geçti. Hep birlikte göstereceğimiz gayret ile pamukta dışa bağımlılığımızı nasıl azaltabiliriz? Pamuktaki kaliteyi nasıl arttırabiliriz? Ulusal Pamuk Konseyi’nin çalışmaları buna ışık tutacaktır. Pamukla ilgili üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Bölgemizde pamuğun ekilmesini her türlü destekliyoruz."


Pamukta da lisanslı depoculuk projeleri olduğunu söyleyen Başkan Bilgiç, “Şuan 50 bin tonluk hububatla ilgili lisanslı depolarımız dolu dolu çalışıyor. Sadece bizim depolar değil, bölgemizdeki 500 bin tonluk lisanslı depolarda aktif çalışıyor. Bu depoların büyük çoğunluğuna da laboratuvar ve platform hizmetlerini de ATB olarak biz veriyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 12:38
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