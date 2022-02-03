Bilgi verene 10 milyon dolar ödül verilecek

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlık, İranlı siber şirket Emennet Pasargad tarafından istihdam edilen ve 2020 ABD başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalışan İran devlet destekli, çok aşamalı bir çevrimiçi operasyona katılan İranlı siber korsanlar Seyyid Muhammad Hüseyin Musa Kazemi ve Sajjad Kaşian hakkında bilgi arıyor." ifadesi kullanıldı.

Bu kişilerden herhangi biri hakkında bilgi verenlere 10 milyon dolar ödül verileceği taahhüt edilen açıklamada, Kazemi ve Kaşian'ın karıştığı ve ABD seçmenlerin düşüncelerini etkilemeye yönelik faaliyetlerin 2020 Ağustos ile 2020 Kasım ayları arasında gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, bu kişilerin ve Emennet Pasargad şirketinin daha önce yaptırım listesine alındığı kaydedilirken, Kazemi'nin seçmenlerin ve Amerikan medya şirketlerinin e-postalarına erişim sağlayarak seçmenleri etkilemeye çalıştığı kaydedildi .

Açıklamada, Kaşian'ın ise seçmen yıldırma ve etkileme kampanyasını yürütmek için kullanılan bilgisayar ağı altyapısını yönettiği ve seçmen yıldırma ve etkileme kampanyasının devamı için sosyal medya hesapları satın almaya çalıştığı bildirildi.