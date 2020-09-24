Bilgi ve iletişim sektöründeki firmaların varlıkları 10 yılda 2,5 katına çıktı

ANKARA (AA) - ERHAN CİHAN ÜNAL - Türkiye'de bilgi ve iletişim sektöründe faaliyet gösteren firmaların toplam varlıkları 2010-2019 döneminde 2,5 katına çıkarak 233,6 milyar liraya ulaştı.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yapılan "Sektör Bilançoları 2019" araştırması sonuçlarından derlediği bilgiye göre, son yıllarda düzenli artış gösteren bilgi ve iletişim sektöründeki firmaların toplam varlıkları 2010'da 93,7 milyar lira seviyesindeydi. Bu firmaların toplam varlıkları 2015'te 130,3 milyar liraya, geçen yıl ise 233,6 milyar liraya ulaştı.

Böylece firmaların söz konusu varlıkları 2010-2019 döneminde 2,5 katına çıkmış oldu.

- Ar-Ge harcamaları yaklaşık 15 katına çıktı

Bilgi ve iletişim sektöründe önemli bir yere sahip olan Ar-Ge için yapılan harcamalarda da bu döneminde büyük artış gerçekleşti. 2010'da 440 milyon lira seviyesinde olan Ar-Ge harcamaları geçen yıl sonu itibarıyla yaklaşık 15 katına çıkarak 6,4 milyar liraya yükseldi. Öte yandan firmaların bu dönemde brüt satışları da 47 milyar liradan 161,1 milyar liraya çıktı. Firmalar tarafından yurt içine yapılan satışlar 44,3 milyar liradan 144,1 milyar liraya, yurt dışı satışlar da 2,2 milyar liradan 15,5 milyar liraya ulaştı.

Ayrıca brüt satışlar altındaki "diğer gelirler" kalemi de aynı dönemde 525,7 milyon liradan 1,5 milyar liraya yükseldi.

Bu dönemde firmaların bilançolarında yer alan "öz kaynaklar", "arazi ve arsalar" ve "binalar" kalemlerinde de artışlar oldu. Firmaların 2010'da 49,7 milyar lira olan öz kaynakları yüzde 100'e yakın artışla 96,5 milyar lirayı buldu. Arazi ve arsalar kalemi de 346,1 milyon liradan 1,2 milyar liraya, binalar 2 milyar liradan 3,9 milyar liraya ulaştı.

2010-2019 döneminde bilgi ve iletişim sektöründe faaliyet gösteren firmaların toplam varlıkları, öz kaynakları ve satışları şöyle:

Bilgi ve iletişim sektörü (bin lira) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Toplam varlıklar 93.697.199 105.161.475 112.908.172 115.305.042 123.452.873 130.345.122 151.083.048 184.881.072 207.451.084 233.607.196 Öz kaynaklar 49.697.771 51.025.244 60.693.045 60.078.480 62.805.340 55.488.628 59.668.560 75.462.341 79.339.049 96.514.045 Brüt satışlar 47.035.078 53.777.750 58.522.707 66.539.854 72.377.334 77.326.137 86.011.904 115.052.287 137.191.140 161.141.466 Yurt içi satışlar 44.327.994 50.620.852 54.752.155 62.419.076 67.397.927 71.753.886 80.512.884 106.449.656 125.171.922 144.144.201 Yurt dışı satışlar 2.176.503 2.520.270 3.020.009 3.332.487 4.026.623 4.529.006 4.408.582 6.990.908 10.582.091 15.525.697 Diğer gelirler 525.734 632.880 750.541 788.291 952.262 1.043.108 1.090.348 1.611.508 1.436.168 1.471.568 Ar-Ge giderleri 440.283 525.646 631.208 896.697 1.267.783 1.529.421 2.316.561 3.411.747 4.637.772 6.425.553











