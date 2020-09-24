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Ekonomi Bilgi ve iletişim sektöründeki firmaların varlıkları 10 yılda 2,5 katına çıktı
Ekonomi

Bilgi ve iletişim sektöründeki firmaların varlıkları 10 yılda 2,5 katına çıktı

Sektör firmalarının toplam varlıklarında 2010-2019 döneminde düzenli artış gerçekleşti - Firmaların Ar-Ge için yaptığı harcamalar bu dönemde yaklaşık 15 katına çıkarak 6,4 milyar liraya ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 11:05:43 -
Bilgi ve iletişim sektöründeki firmaların varlıkları 10 yılda 2,5 katına çıktı

ANKARA (AA) - ERHAN CİHAN ÜNAL - Türkiye'de bilgi ve iletişim sektöründe faaliyet gösteren firmaların toplam varlıkları 2010-2019 döneminde 2,5 katına çıkarak 233,6 milyar liraya ulaştı.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yapılan "Sektör Bilançoları 2019" araştırması sonuçlarından derlediği bilgiye göre, son yıllarda düzenli artış gösteren bilgi ve iletişim sektöründeki firmaların toplam varlıkları 2010'da 93,7 milyar lira seviyesindeydi. Bu firmaların toplam varlıkları 2015'te 130,3 milyar liraya, geçen yıl ise 233,6 milyar liraya ulaştı.

Böylece firmaların söz konusu varlıkları 2010-2019 döneminde 2,5 katına çıkmış oldu.

- Ar-Ge harcamaları yaklaşık 15 katına çıktı

Bilgi ve iletişim sektöründe önemli bir yere sahip olan Ar-Ge için yapılan harcamalarda da bu döneminde büyük artış gerçekleşti. 2010'da 440 milyon lira seviyesinde olan Ar-Ge harcamaları geçen yıl sonu itibarıyla yaklaşık 15 katına çıkarak 6,4 milyar liraya yükseldi. Öte yandan firmaların bu dönemde brüt satışları da 47 milyar liradan 161,1 milyar liraya çıktı. Firmalar tarafından yurt içine yapılan satışlar 44,3 milyar liradan 144,1 milyar liraya, yurt dışı satışlar da 2,2 milyar liradan 15,5 milyar liraya ulaştı.

Ayrıca brüt satışlar altındaki "diğer gelirler" kalemi de aynı dönemde 525,7 milyon liradan 1,5 milyar liraya yükseldi.

Bu dönemde firmaların bilançolarında yer alan "öz kaynaklar", "arazi ve arsalar" ve "binalar" kalemlerinde de artışlar oldu. Firmaların 2010'da 49,7 milyar lira olan öz kaynakları yüzde 100'e yakın artışla 96,5 milyar lirayı buldu. Arazi ve arsalar kalemi de 346,1 milyon liradan 1,2 milyar liraya, binalar 2 milyar liradan 3,9 milyar liraya ulaştı.

2010-2019 döneminde bilgi ve iletişim sektöründe faaliyet gösteren firmaların toplam varlıkları, öz kaynakları ve satışları şöyle:

Bilgi ve iletişim sektörü (bin lira)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Toplam varlıklar

93.697.199

105.161.475

112.908.172

115.305.042

123.452.873

130.345.122

151.083.048

184.881.072

207.451.084

233.607.196

Öz kaynaklar

49.697.771

51.025.244

60.693.045

60.078.480

62.805.340

55.488.628

59.668.560

75.462.341

79.339.049

96.514.045

Brüt satışlar

47.035.078

53.777.750

58.522.707

66.539.854

72.377.334

77.326.137

86.011.904

115.052.287

137.191.140

161.141.466

Yurt içi satışlar

44.327.994

50.620.852

54.752.155

62.419.076

67.397.927

71.753.886

80.512.884

106.449.656

125.171.922

144.144.201

Yurt dışı satışlar

2.176.503

2.520.270

3.020.009

3.332.487

4.026.623

4.529.006

4.408.582

6.990.908

10.582.091

15.525.697

Diğer gelirler

525.734

632.880

750.541

788.291

952.262

1.043.108

1.090.348

1.611.508

1.436.168

1.471.568

Ar-Ge giderleri

440.283

525.646

631.208

896.697

1.267.783

1.529.421

2.316.561

3.411.747

4.637.772

6.425.553




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