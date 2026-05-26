Bilgi Üniversitesi’nde neler yaşandı? İşte çok konuşulan kararın perde arkası

Bilgi Üniversitesi kararının perde arkası ortaya çıktı. Türkiye gazetesinden Mahmut Özay’ın haberine göre, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izninin kaldırılması ve ardından alınan yeni kararla eğitim-öğretime devam etmesi, kamuoyunda farklı tartışmaları beraberinde getirdi. “Üç günde kapatılıp açıldı” yönündeki eleştirilerin aksine, sürecin tamamen hukuki bir zorunluluktan kaynaklandığı ve alınan son kararla muhtemel bir mağduriyetin önüne geçildiği öğrenildi. İşte İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde yaşanan sürecin hukuki arka planı ve masadaki gelecek senaryoları…

HER ŞEY EYLÜL 2025’TE BAŞLADI

Sürecin başlangıcı Eylül 2025’e dayanıyor. Can Holding’e yönelik gerçekleştirilen operasyonun ardından, üniversitenin kurucu vakfına kayyım atandı. Bilgi Üniversitesi de bu vakıf üzerinden faaliyet yürüttüğü için yönetim kayyım heyetine geçti. Ancak mevzuat gereği bu durumun kalıcı olması mümkün değildi. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Ek 11. maddesi, “Kurucu vakfına kayyım atanan üniversitenin faaliyet izni, Cumhurbaşkanı kararıyla kaldırılır” hükmünü amirdir. Hukukta “bağlı yetki” olarak tanımlanan bu durum, idareye bir takdir yetkisi sunmuyor; kanuni bir zorunluluk dayatıyordu. Dolayısıyla ilk alınan karar, gizli bir plan veya siyasi bir hamle değil, kanunun emrettiği zorunlu bir işlemdi.

İlk kararın ardından kayyım heyeti ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yetkilileri; öğrencilerin, ailelerin ve akademisyenlerin mağdur olmaması adına kapsamlı bir rapor hazırlayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı, eğitimin devamı için takdir yetkisini kullandı. Edinilen bilgilere göre, mevcut yönetim üniversiteyi bu eğitim-öğretim dönemi sonuna kadar açık tutacak.

Üniversitenin kalıcı geleceğine ilişkin ise masada farklı senaryolar var. Önümüzdeki dönemde bir devlet üniversitesi bünyesinde devam etmesi ya da “hami üniversite” modeliyle yoluna devam etmesi seçenekler arasında. Nihai karar, YÖK’ün önümüzdeki aylarda hazırlayacağı rapor doğrultusunda verilecek.

MAĞDURİYETİN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Üniversite bünyesinde 22 bin öğrenci, 1.100 akademik ve idari personel ile yaklaşık 1.000 kısmi zamanlı çalışan bulunuyor. Dev tabloyu göz önünde bulunduran Cumhurbaşkanlığı, takdir yetkisini kullanarak eğitimin aksamadan devam etmesi yönünde karar verdi. Öğrenciler, kararın ardından üniversite önünde kutlama yaptı. Böylece kamuoyunda panik oluşturan senaryolar boşa düşerken, hukuki prosedürlerin işletilmesiyle büyük bir mağduriyetin eşiğinden dönülmüş oldu.

YÖK BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar yaptığı açıklamada hukuki sürece ve öğrenci hassasiyetine dikkati çekti. Sorularımızı cevaplayan Özvar, kamuoyunda bazı yanlış değerlendirmeler olduğunu ifade ederek sürecin öncesini ve sonrasında yapılanları tek tek anlattı. Kararın Resmî Gazete’de yayımlanacağı gece boyunca ve sonrasında teyakkuz hâlinde olduklarını, üniversite yönetimiyle sürekli iletişim içinde bulunduklarını belirtti. Sürecin geçici olduğunu ve bunun üniversite yönetimine şeffaf biçimde aktarıldığını ifade etti. Ardından tüm öğrenci ve akademik personele bilgilendirme mesajı gönderildiğini söyledi. Ayrıca YÖK ve üniversite yönetiminin süreci doğrudan yöneten ve bilgilendiren taraflar olması sebebiyle, fark edildiği üzere eleştirilerin hedefi olmadıklarını vurguladı. Kayyım öncesi üniversitenin mali açıdan zor bir dönemden geçtiğini, kayyım süreciyle birlikte birçok mali meselenin de rayına oturduğunu belirtti.