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Teknoloji Bilgi Teknolojileri Platformu Bursa’da toplandı
Teknoloji

Bilgi Teknolojileri Platformu Bursa’da toplandı

Daha önce İstanbul Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Bilgi Teknolojileri Platformu toplantısının ikincisi, Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Bursa’da yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 14:03:00 - 2021-12-01 14:30:21
Bilgi Teknolojileri Platformu Bursa’da toplandı

Marmara Belediyeler Birliği’ne (MBB) üye Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ illerinde yer alan belediyelerin bilgi işlem yönetici ve personeli ile İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla birincisi Kasım ayı başında Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılan Bilgi Teknolojileri Platformu’nun ikinci toplantısı Bursa’da gerçekleştirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğindeki toplantıya, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü yetkilileri ile Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale ve Yalova illerinde yer alan belediyelerin ilgili personelleri katıldı. Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı organizasyonuyla gerçekleştirilen Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki program, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik ve İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Kemal Sucak’ın açılış konuşmalarıyla başladı.

2 gün devam eden programa; MBB Bilgi Teknolojileri Koordinatörü Yunus Demiryürek, MBB Bilişim Uzmanı Kerem Ulusoy, İçişleri Bakanlığı E-belediye Projesi Genel Koordinatörü Şükrü Çiçek, İçişleri Bakanlığı E-belediye Projesi Yerel Yönetimler Koordinatörü Gökhan Koçak ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Mehmet Veysi Tutkun katıldı.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan e-belediye projesini tanıtmak ve e-belediye projesindeki modülleri kullanan belediyelerden geri dönüş alıp projeyi iyileştirmek adına düzenlenen toplantı, 5 ayrı salonda gerçekleştirildi. Toplantının İçişleri Bakanlığı modülleri kısmında; e-belediye projesi teknik istişare, muhasebe modülü, karar organları modülü, elektronik belge yönetim sistemi, insan kaynakları modülleri, doğrudan temin-taşınır modülü ve gelir modülü anlatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği modülleri kısmında ise e-plan modülü, mezarlık modülü, park ve bahçeler modülü ve çevre yönetimi modülü ele alındı.

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